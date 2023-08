Starfield: Timeline erzählt 300 Jahre Hintergrund-Geschichte

Bereits im Jahr 2159 werden die "Vereinten Kolonien" in Starfield gegründet. Was passierte alles vor dem Jahr 2330?

Starfield: Willkommen bei der NASA in 300 Jahren. - (C) Bethesda

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 06/09/2023 Xbox

Bethesda Game Studios hat auf dem offiziellen X-Account (vormals Twitter) eine Timeline verlinkt, die Ereignisse im Universum von Starfield ab dem Jahr 2050, fast 300 Jahre vor der Handlung/Geschichte des Spiels, detailliert beschreibt.

Die Geschichte beginnt im Jahr 2050, als Menschen den Mars erreichen. 2100 beginnt die Menschheit im Weltall zu leben. 2156 erreichen die Erdenbewohner Alpha Centauri, dass 4,37 Lichtjahre von der Erde aus entfernt ist.

Starfield: Was passierte bis zum Jahr 2330?

Von den reichen Fantasy-Welten von The Elder Scrolls bis zu den postnuklearen Ödlanden von Fallout enttäuscht Bethesda Game Studios nie mit immersiven Welten, die von einer reichen Lore und Hintergrundgeschichte nur so strotzen. Und es sieht so aus, als würde das auch für das weitläufige Weltraum-Setting des kommenden Starfield gelten. Vor nicht allzu langer Zeit veröffentlichte Bethesda drei animierte Kurzfilme, um genau diesen Aspekt des Spielerlebnisses hervorzuheben. Nun gibt es weitere interessante Details, über die “Vergangenheit” von Starfield.

Die offizielle Webseite von Starfield wurde aktualisiert und enthält nun eine vollständige Timeline, die fast dreihundert Jahre wichtiger Ereignisse vor der eigenen Geschichte des Spiels abdeckt, die im Jahr 2330 stattfindet. Die betreffende Timeline beginnt im Jahr 2050, als die Menschheit erstmals auf dem Mars im Starfield-Universum landete und bis zum Jahr 2100 eine erste Weltraumkolonie folgte.

Gründung der “Vereinigten Kolonien”

Die Timeline setzt ihre Reise fort und deckt eine Reihe weiterer wichtiger Ereignisse ab, darunter die Gründung der Vereinigten Kolonien und fast drei Jahrzehnte später die Freestar Collective sowie verschiedene Konflikte zwischen den beiden. Auch mehrere andere Schlüsselereignisse, die für die Starfield-Geschichte der Settled Systems von Bedeutung sind, werden detailliert beschrieben. Dazu gehören die Gründung von Constellation, die Begegnung mit außerirdischen Artefakten, die Entstehung von Orten wie New Atlantis und Akila City und vieles mehr.

Starfield wird am 6. September für Xbox Series X/S und Windows PC veröffentlicht. Weitere Details zum Spiel werden durch eine Entwickler-Fragerunde am 16. August enthüllt. Das Rollenspiel von Bethesda wird auch groß auf der gamescom 2023 präsentiert. Wer seinen PC bereits vorab nachrüsten möchte, sollte sich hier die 4K-System-Anforderungen anschauen. Gleich vorweg: Ohne SSD geht hier gar nix mehr!