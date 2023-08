Starfield: “Fragen und Antworten”-Discord der Entwickler geplant

Stelle Deine Fragen zu Starfield an die Entwickler im offiziellen Constellation Discord.

Starfield - (C) Bethesda

Mit der Veröffentlichung von Starfield von Bethesda Game Studios in weniger als einem Monat, wirst du sicherlich gespannt auf neue Informationen zu diesem epischen Science-Fiction-Rollenspiel sein. Deine Chance ist jetzt gekommen, denn das offizielle X-Konto (vormals Twitter) des Spiels hat eine exklusive Frage-und-Antwort-Runde mit den Designern Emil Pagliarulo und Will Shen angekündigt. Diese Gelegenheit bietet dir Einblicke in die Entstehung des Spiels und die Möglichkeit, brennende Fragen zu stellen.

Das Q&A-Event findet am 16. August um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) statt. Es gibt jedoch eine kleine Einschränkung: Die Veranstaltung wird im Constellation Discord abgehalten.

Wenn du also Fragen hast und Teil dieser aufregenden Diskussion sein möchtest, solltest du sicherstellen, dass du bis zum 11. August Zugang zum Discord beantragst und deine Fragen einreichst. Es ist eine großartige Gelegenheit, direkt von den Entwicklern zu erfahren, was dich in Starfield erwartet und welche Details sie über das Spiel teilen können.

Neue Story- und Gameplay-Enthüllungen zu Starfield direkt von den Entwicklern

Die Antworten von Pagliarulo und Shen könnten einige aufregende Enthüllungen über das Spiel bringen, und du wirst die Möglichkeit haben, aus erster Hand zu erfahren, was sie über die Entwicklung, die Story und die Gameplay-Features zu sagen haben. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, deinen Wissensdurst zu stillen.

Starfield erscheint am 6. September für Xbox Series X/S und Windows PC. Als besonderes Highlight für Game Pass-Inhaber wird es am Veröffentlichungstag direkt im Game Pass verfügbar sein. Wenn du die Premium Edition besitzt, kannst du bereits ab dem 1. September in das Spiel eintauchen. Der Pre-Load zu Starfield soll angeblich bereits bald starten.

Um einen Vorgeschmack auf die Städte von Starfield zu erhaschen, hat Bethesda vor einigen Wochen Animationsfilme veröffentlicht, die uns unterschiedliche Geschichten erzählten. Außerdem lässt Microsoft mit dem Konsolen-exklusiven Release für die Xbox Series X/S richtig viel Geld liegen! Wie viel die Xbox-Exklusivität für Starfield kostet.