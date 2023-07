Starfield und Indiana Jones: Xbox-Exklusivität kostet viel Geld

Starfield Fakten

In Gerichtsdokumenten wurde enthüllt, dass Microsoft prognostiziert hat, dass die PS5-Versionen von Starfield und Indiana Jones jeweils über 10 Millionen Mal verkauft werden. Dies geschah im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung der FTC gegen die Fusion von Microsoft und Activision Blizzard. Tim Stuart, der Finanzchef von Xbox, erklärte, dass diese Prognose dazu diente, die Auswirkungen der Exklusivität von Bethesda- und ZeniMax-Spielen auf Xbox-Konsolen zu bewerten.

Ursprünglich waren Starfield und Indiana Jones auch für die Sony PlayStation 5 (PS5) geplant. Laut den Gerichtsdokumenten umfasst die Prognose die kombinierten Verkäufe beider Spiele auf der PS5.

Microsoft war zuversichtlich, dass die Verluste, die durch die Exklusivität der ZeniMax-Spiele entstanden sind, durch die Stärkung des PC/Xbox Game Pass und den Anstieg der Konsolenverkäufe ausgeglichen werden könnten. Diese Strategie sollte kurzfristig finanzielle Auswirkungen auf Microsoft abfedern, wie Stuart in seiner Aussage betonte.

Kritiker des Microsoft-Activision-Deals argumentieren, dass Microsoft aufgrund seiner einzigartigen Position in der Lage ist, Verluste durch die Exklusivität von Spielen in seinem eigenen Ökosystem auszugleichen. Die FTC ist der Meinung, dass Microsoft dasselbe Potenzial im Fall von Call of Duty hat, obwohl andere Regulierungsbehörden anderer Ansicht sind.

