Indiana Jones: Neues Spiel soll viele Genres mischen

Bethesda-Boss Todd Howard hat sich erneut zum kommenden ,,Indiana Jones"-Spiel geäußert. Spieler sollten hier kein Skyrim erwarten.

Indiana Jones ist eine der beliebtesten Marken der Kinogeschichte. Auch wenn der letzte Teil der Reihe, Das Königreich des Kristallschädels, nicht unbedingt gut ankam, tut das der Vorfreude auf den 2023 erscheinenden fünften Teil keinen Abbruch. Erneut schlüpft Harrison Ford in die Rolle des Lasso schwingenden Archäologen. Doch während die Dreharbeiten zu Teil fünf bereits abgeschlossen sind und der Film planmäßig im kommenden Jahr erscheint, ist ein anderes Projekt bisher noch eher im Verborgenen.

Denn bereits vor geraumer Zeit wurde eine neue Videospieladaption des Franchise angekündigt. Das Spiel soll dabei bei keinem anderen Publisher, als den Skyrim und Starfield-Machern Bethesda höchstselbst entstehen. Auch wenn das Studio mittlerweile ein Teil von Microsoft ist, soll das kommende Spiel nicht Xbox-Exklusiv sein. Des Weiteren, und das dürfte die Rollenspiel-Fans freuen, verzögert sich die Entwicklung von Elder Scrolls VI nicht an der Arbeit an dem Franchise-Spiel. Doch hier enden die Informationen auch schon. Neben einem kurzen, sehr vagen Trailer, ist bisher noch nicht viel über das Spiel bekannt. In einem neuen Interview geht Bethesda-Chef Todd Howard nun aber auf einen bestimmten Aspekt des Spiels ein. Nämlich das Genre.

WERBUNG

Indiana Jones – Ein Genremix

In der neusten Folge des “Lex Fridman”-Podcast wurde Howard darauf angesprochen, welches Gerne wir mit dem ,,Indiana Jones”-Spiel erwarten können. Immerhin gilt der Publisher Bethesda wie kein zweiter für weitläufige und vielschichtige Rollenspiele. Howard wehrte die Frage jedoch ab. So soll das Spiel, das sich derzeit bei Machine Games in Entwicklung befindet, keinem einzelnen Genre untergeordnet sein. Vielmehr soll es eine wilder Mix aus verschiedenen unterschiedlichen Möglichkeiten darstellen. Er führt aus:

,,Ich werde nur sagen, dass es ein Mischung von allem ist. Es ist einzigartig. Es ist absichtlich nicht nur ein Ding, damit es all die unterschiedlichen Dinge machen kann, die ich selbst und die Leute bei Machine Games schon immer in einem Spiel machen wollten. Es ist also wirklich einzigartig.”

Wann wir hingegen in den Genuss dieses “einzigartigen” Spiels kommen, ist indes noch unklar. Das Spiel befindet sich derzeit in einem sehr frühen Zustand. Bis also tatsächlich konkrete Informationen vorliegen, könnte noch einige Zeit vergehen. Der ,,Indiana Jones”-Schauspieler Harrison Ford ist zwischenzeitlich dafür umso häufiger zu sehen. Neben dem fünften Teil der Reihe ist er demnächst auch in der Welt des Marvel Cinematic Universe vertreten.