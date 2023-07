Call of Duty: Nicht vor 2025 im PC/Xbox Game Pass verfügbar

Call of Duty, eines der beliebtesten Videospiel-Franchises der Welt, wird voraussichtlich noch einige Jahre lang nicht im PC/Xbox Game Pass verfügbar sein. Microsoft hat im vergangenen Jahr eine beispiellose Übernahme von Activision für knapp 70 Milliarden US-Dollar angekündigt, was bedeuten würde, dass der Technologieriese die Rechte an Call of Duty und den daran arbeitenden Teams besitzt. Obwohl Xbox versprochen hat, die Serie weiterhin auf anderen Plattformen wie PlayStation anzubieten, ist es für Xbox-Abo-Spieler interessant, die Spiele über den Xbox Game Pass zu erhalten.

Der Xbox Game Pass ist ein Abonnementdienst, der den Abonnenten Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von Spielen bietet, darunter auch Xbox-exklusive Titel.

Während Call of Duty auf anderen Plattformen die nächsten 10 Jahre verfügbar ist, gibt es dennoch einen Vorteil für Xbox-Spieler, da Xbox-eigene Spiele ab dem Veröffentlichungstag im PC/Xbox Game Pass verfügbar sind. Dies bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lockt viele Spieler an. Obwohl der Activision Blizzard-Deal kurz vor dem Abschluss steht und per 18. Juli 2023 abgeschlossen werden könnte, wird es einige Zeit dauern, bis Call of Duty im Game Pass verfügbar sein wird.

Gemäß den aktuellen Informationen wird Call of Duty voraussichtlich erst im Jahr 2025 im Xbox Game Pass erscheinen. Es ist zwar nicht klar, warum es so lange dauert, insbesondere da der Marketingvertrag mit PlayStation für das Franchise in diesem Jahr ausläuft, aber die Pläne von Xbox sind langfristig ausgerichtet. Es bleibt abzuwarten, wie Xbox die Integration von Activision Blizzard (und King) angehen wird und ob es in der Zwischenzeit Möglichkeiten gibt, ältere Spiele der Shooter-Serie im PC/Xbox Game Pass anzubieten.

