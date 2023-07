NBA-Stars bekommen exklusive Vorführung von Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty Fakten

Ein aufregendes Ereignis kündigt die bevorstehende Enthüllung des diesjährigen Call of Duty-Spiels an. Bei der “NBA Summer League” in Las Vegas (USA) wurde den NBA-Stars eine exklusive Demo von Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) vorgeführt. Obwohl das Spiel noch nicht offiziell angekündigt wurde, deutet diese Vorführung darauf hin, dass die Veröffentlichung des nächsten Teils der beliebten Franchise nicht mehr lange auf sich warten lässt. Leaks deuten bereits auf eine Enthüllung im August und eine Veröffentlichung im November hin.

Das Spiel, das von Sledgehammer Games entwickelt wird und als direkter Nachfolger des beliebten Modern Warfare 2 (2022) gilt, verspricht eine spannende Fortsetzung des intensiven Shooter-Erlebnisses.

Die Vorführung erfolgte hinter verschlossenen Türen und sorgte für große Aufregung bei den NBA-Stars. Obwohl es noch keine offizielle Ankündigung gibt, deuten diese Einblicke darauf hin, dass die Veröffentlichung des Spiels in greifbare Nähe rückt. Es wird erwartet, dass Publisher Activision in Kürze weitere Details bekannt geben wird.

Die große Enthüllung bzw. die erste offene Beta wird es wohl im August geben. Bisher gilt der November als voraussichtlicher Monat, an denen Call of Duty-Fans sich die Wochenenden freihalten sollten.

NEW: Activision is showing Call of Duty 2023 to NBA players at the NBA Summer League in Las Vegas this weekend.

Few have posted they have seen the new Call of Duty game. pic.twitter.com/cJZ9gn5Tg6

— CharlieIntel (@charlieINTEL) July 9, 2023