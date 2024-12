Zelda: Sonic 3 Autoren wollen Wind Waker Film schreiben!

Die Co-Autoren des aktuellen Sonic the Hedgehog 3-Films Pat Casey und Josh Miller haben ihr Interesse an einer Verfilmung von The Legend of Zelda: The Wind Waker bekundet.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda sticht besonders in Sachen Design und Grafikstil hervor. Miyamoto war Anfangs kein Fan davon. Allerdings würde Miller den GameCube Klassiker in dem Interview als „filmisch“ beschreiben. Da momentan ein Zelda Film in Entwicklung ist, meint er, dass die Frage einfach zu beantworten wäre: bei dem Film haben sie keine Finger im Spiel. Da es sich um die Welt von Wind Waker handeln würde, wäre kein klassisches Hyrule zu sehen. Deshalb bleibt noch die Hoffnung für ein eventuelles Spin-Off.

Werbung

Weitere mögliche Videospieladaptionen

In einem Interview wurde gefragt, an welchen Videospiel-Adaptionen die beiden gerne als nächstes Arbeiten würden. So ist allerdings nicht nur The Legend of Zelda: The Wind Waker, sondern auch It Takes Two gefallen. Weiteres Interesse bestünde an Golden Axe, A Boy and his Blob und sogar Cool Spot. Dies sind teilweise Titel, die nicht einmal sehr populär waren. Es scheint sich um echte Geeks und Fans von alten Videospielen zu handeln.

Der kommende The Legend of Zelda Film

Nintendo macht Filme! Ein Satz der nicht wie richtig klingt und doch der Wahrheit entspricht. Aber nach dem erfolgreichen Super Mario Bros. Film dürften wir zuversichtlich sein. Schließlich bleibt Nintendo sehr tief involviert in dessen Verfilmungen. So wird es auch bei dem kommenden Zelda Film sein.

Nachdem wir das Ergebnis der Zusammenarbeit von Nintendo und Illumination für den Super Mario Bros. Film gesehen haben, können wir zuversichtlich sein, was die The Legend of Zelda Realverfilmung betrifft. Es ist noch nicht möglich einzuschätzen, wann der Film fertig gestellt sein wird. Aber eines ist nun offiziell: eine The Legend of Zelda Verfilmung ist in Arbeit. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächsten Neuigkeiten.

Quelle: ign.com

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!