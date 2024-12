Sonic The Hedgehog 3 – Gewinne Kinogutscheine und mehr!

Pünktlich zum Kinostart am 25. Dezember 2024 von Sonic The Hedgehog 3 starten wir das nächste Gewinnspiel! Wir verlosen je 1x Sonic The Hedgehog 3 Pullover, 1x Weihnachtsmütze und 1x 2 Kinogutscheine (nur gültig für österreichische Kinos) .

An der Verlosung dürfen alle Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und teile uns darin mit, welchen der Preis du gewinnen möchtest.

Worum geht es in Sonic The Hedgehog 3?

Pünktlich zu Weihnachten kehrt Sonic für sein bisher größtes und spektakulärstes Abenteuer zurück auf die Kinoleinwände!

Sonic, Knuckles und Tails treffen auf einen neuen und überaus mächtigen Gegner: Shadow, ein mysteriöser Bösewicht, der über enorme, schier unvorstellbare Kräfte verfügt.

Da ihre Fähigkeiten in jeder Hinsicht unterlegen sind, muss Team Sonic eine unerwartete Verbindung eingehen, um Shadow aufzuhalten und die Erde zu beschützen.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Samstag den 27. Dezember 2024 um 23:59 Uhr. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

