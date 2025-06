Donkey Kong Bananza hat laut Komponist eines der “schlechtesten” Lieder aller Zeiten

So manchen nostalgischen Fan wird es freuen: In der Trackliste von Donkey Kong Bananza findet sich voraussichtlich der alte DK Rap wieder. Zumindest war der ulkige Rap-Song im Nintendo-Direct-Video rund um das neue Abenteuer des Gorillas zu hören, das am Mittwoch online ging. Ursprünglich komponierte Ex-Rareware-Komponist Grant Kirkhope den DK Rap für das 1999 veröffentlichte Donkey Kong 64. Nun zeigt er sich erstaunt.

„Tja, was soll ich sagen, der schlechteste Rap-Track in der Geschichte der Rap-Tracks scheint wieder da zu sein”, witzelte Kirkhope gegenüber Eurogamer. “Es ist so seltsam, dass die Leute ihn jetzt zu mögen scheinen, wenn man bedenkt, dass ich bei der Veröffentlichung von DK64 so viele negative Reaktionen bekam, weil niemand außer mir den Witz zu verstehen schien.” Im damals ersten 3D-Abenteuer von Donkey Kong lief der Affen-Rap mit etlichen kinderfreundlichen Reimen vor dem Start des Spiels.

Is the DK Rap back …… again 🤣 pic.twitter.com/ywZLLEEbNY — Grant Kirkhope (@grantkirkhope) June 18, 2025

Nennt Donkey Kong Bananza die Rareware-Ursprünge?

Zuletzt bekam der DK Rap bereits ein Comeback im Super Mario Bros. Film von 2023 – das hatte aber in Diskussionen in den Sozialen Medien einen faden Beigeschmack. Denn Nintendo und Universal Pictures haben Grant Kirkhope im Abspann des Films nicht als Komponisten genannt, wie es eigentlich guter Ton gewesen wäre. „Sie sagten, wir hätten beschlossen, dass wir die Komponisten von Musik, die aus den uns gehörenden Spielen zitiert wurde, nicht nennen würden – mit Ausnahme von Koji Kondo”, so Kirkhope vor ein paar Monaten (via Eurogamer).

Beim britischen Rareware war Kirkhope neben Donkey Kong 64 für die Musik einiger ikonischer Spiele der 64-Bit-Konsole von Nintendo verantwortlich, etwa GoldenEye 007 und Banjo-Kazooie. Zuletzt schuf er den Soundtrack für die “Mario + Rabbids”-Spin-offs, für die er auch alte Stücke aus Donkey Kong 64 neu aufgriff. Zuletzt dämpfte Kirkhope auch immer wieder die Hoffnung von Fans, das alte Maskottchen-Duo Banjo & Kazooie könne mit einem Sequel das Comeback feiern. Einmal sprach er von „null Hoffnung“, dann von „mehr als null, aber nicht viel“.