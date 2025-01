Banjo-Kazooie: Komponist gibt Fans wenig Hoffnung auf neues Spiel

Banjo-Kazooie gehört zu den Kult-Franchises, die von Fans weltweit gefeiert werden. Doch wer auf ein neues Abenteuer mit dem ikonischen Bären und seinem Vogelgefährten hofft, muss sich wohl auf eine Enttäuschung einstellen. Grant Kirkhope, der Komponist der ursprünglichen Banjo-Kazooie-Spiele, hat via X.com erklärt, dass er „null Hoffnung“ auf eine neue Fortsetzung hat.

Was hat Kirkhope gesagt? Kirkhope, der für die Musik der beliebten Spiele verantwortlich ist, ließ in einem Tweet keine Zweifel offen: Er glaube nicht, dass es ein neues Banjo-Kazooie geben wird – und selbst wenn, wäre die Fanbase seiner Meinung nach vermutlich unzufrieden mit dem Ergebnis.

Trotz dieser ernüchternden Aussage zeigte er seine Zuneigung zur Banjo-Community und sagte, er würde eine weitere Viva Pinata-Soundtrack-Arbeit „im Handumdrehen“ übernehmen.

I’ve said it before … but .. I have zero hope for another Banjo game, plus all you die hard fans would instantly hate it and slag it off no matter how good it was , it never works.

