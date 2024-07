Banjo-Kazooie: Angeblich ist doch KEIN neues Spiel in Entwicklung

Kennst du Banjo-Kazooie überhaupt noch? Immerhin erschien das letzte Spiel des Franchise, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, im November 2008. Also vor 16 (!) Jahren. Eine lange Zeit. Letztes Jahr behauptete der Insider „NateDrake“, dass ein Neustart seit 2022 in Entwicklung sei. Der bekannte Co-Chef von WindowsCentral.com, Jez Corden, sagt jedoch etwas anderes, dass kein neues Banjo-Kazooie Spiel in Entwicklung sei.

Im XB2 Podcast wurde der Neustart besprochen. Corden sagte, dass „das nicht“ passieren wird. „Derzeit ist kein Banjo-Spiel in der Entwicklung.“

Seit 2008 gibt es kein neues Banjo-Kazooie mehr. Das Franchise ist quasi tot. Einzig in Super Smash Bros. Ultimate sah man die Charaktere als spielbare Kämpfer. Mehr auch schon nicht.

Xbox weiß, dass Spieler ein neues Banjo-Kazooie möchten

Das derzeit kein neues Spiel in Entwicklung ist, heißt natürlich nicht, dass es nie ein neues Spiel aus diesem Franchise geben wird. In einem früheren Interview mit WindowsCentral.com sagte Xbox-Chef Phil Spencer: „Wenn wir das richtige Team und die richtige Gelegenheit finden, greifen wir gerne auf Geschichten und Charaktere zurück, die wir zuvor gesehen haben.“

Banjo-Kazooie wurde ursprünglich von Rare entwickelt. Die Serie dreht sich um die Abenteuer des Bären Banjo und seines vogelartigen Begleiters Kazooie, die zusammen Rätsel lösen und Gegner besiegen. Das erste Spiel, „Banjo-Kazooie“, erschien 1998 für das Nintendo 64 und wurde schnell zu einem Klassiker des Plattform-Genres.

Nach dem Erfolg des ersten Spiels folgten mehrere Fortsetzungen: „Banjo-Tooie“ (2000), „Banjo-Kazooie: Grunty’s Revenge“ (2003) für den Game Boy Advance und „Banjo-Pilot“ (2005), ebenfalls für den Game Boy Advance. Das bisher letzte Spiel der Hauptreihe, „Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts“, erschien 2008 für die Xbox 360.

Banjo-Kazooie könnte also irgendwann ein neues Spiel bekommen. Nur scheint derzeit keines in Entwicklung zu sein.