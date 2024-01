Neues Banjo-Kazooie-Spiel – Gibt es Hoffnung für Rare-Fans?

Erinnerst du dich noch an Banjo-Kazooie? Das legendäre Duo, das Plattformspiele in den 90ern und frühen 2000ern dominierte? Es könnte bald ein Comeback feiern. Während Crash Bandicoot, Sonic und Mario ihre Neuauflagen und Fortsetzungen bekamen, schien es, als wären Banjo und Kazooie in Vergessenheit geraten. Doch jetzt gibt es Gerüchte, dass sich das ändern könnte.

Microsoft kaufte 2002 Rare und brachte später Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts für die Xbox 360 heraus. Aber dann? Stille. Fans hofften jahrelang auf ein neues Abenteuer des sympathischen Duos, doch Rare war mit anderen Projekten beschäftigt. Bis jetzt.

Banjo-Kazooie – Kommt ein neues Spiel?

Kürzlich machte ein Forenbeitrag auf ResetEra die Runde. Ein Insider behauptet, ein neues Banjo-Kazooie-Spiel sei in Arbeit, allerdings noch in einem frühen Stadium. Das weckte die Hoffnung der Fans auf ein Revival dieses geliebten Franchise. Natürlich sollten wir vorsichtig sein, denn Internetgerüchte sind oft fragwürdig. Es könnte sein, dass das Projekt nie das Licht der Welt erblickt oder sich stark verändert. Trotzdem ist die Vorstellung eines neuen Banjo-Kazooie-Spiels aufregend.

Vielleicht greift Rare (aktuell: Sea of Thieves), der Entwickler der Spiele, auch ein Remaster an. Immerhin ist es seit 2008 um das Franchise still.

Welche Banjo-Kazooie-Spiele gibt es?

Banjo-Kazooie (1998): Ursprünglich für das Nintendo 64 (N64) veröffentlicht. Es war ein 3D-Plattformspiel, in dem Spieler die Abenteuer von Banjo, einem Bären, und Kazooie, einem roten Vogel, erlebten, während sie Jiggies sammelten, um Gruntilda zu besiegen und Banjos Schwester Tooty zu retten.

Bleibt abzuwarten, ob dieses Gerücht sich bewahrheitet. Aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Wer weiß, vielleicht erleben wir schon bald ein brandneues Abenteuer mit Banjo und Kazooie.