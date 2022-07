Raubkopierte Nintendo Soundtracks werden überteuert gekauft und weiterverkauft!

Gefälschte Nintendo Soundtracks wie der von Banjo-Kazooie oder Super Mario 64 werden teuer in Großbritannien und in Japan verkauft. Es wird vermutet, dass japanische User im guten Glauben die Fälschungen aus Großbritannien erwerben und dann wiederum noch teurer in Japan verkaufen.

Woran sind die Fälschungen zu erkennen?

Eine Ebay-Anzeige zeigt nur offizielles Artworks von Banjo-Kazooie. Wenn man dort eine CD erwirbt, wird sich diese als Fälschung entpuppen. Das Artwork wird sich nämlich in den Details unterscheiden. Bei dem User kann man feststellen, dass dieser schon zahlreiche dieser gefälschten Soundtracks verkauft hat. Die höchstgebotenen Preise davon beliefen sich dabei zwischen 18 und 61 Euro. Allein ein Käufer hat bei dem Verkäufer schon fünf mal zugeschlagen, was ein Indiz dafür sein könnte, dass diese Käufe weiterverkauft werden.

Ist den Wiederverkäufern bewusst, dass sie gefälschte Ware anbieten?

Zum Unterschied der britischen Anzeigen, zeigen die Japaner Fotos ihrer Ware. Dadurch, sollte einem bekannt sein wie das Original auszusehen hat, können Fälschungen ausmacht werden. Aber nicht alle Soundtracks dieser japanischen Anbieter sind gefälscht. Darauf lässt sich schließen, dass den japanischen Wiederverkäufern nicht bewusst sein könnte, dass sie erworbene Fälschungen verkaufen. Noch ärgerliche sind die horrenden Preise der Japaner. Denn manche der japanischen Verkäufer verkaufen die gefälschten Soundtracks für mehrere hundert Euro. Solche gewaltigen Margen sind bei Japanern nicht unüblich. Dabei kommt hinzu, dass diese in die ganze Welt hinaus verkaufen, weswegen zu den horrenden Preisen, zudem auch noch hohe Importkosen hinzukommen. Dass man dabei noch gefälschte Ware erhalten könnte, macht das Ganze noch ärgerlicher!

Woher hat die aktuelle Welle der gefälschten Soundtracks ihren Ursprung?

Es ist bekannt, dass ein Entwickler aus dem Hause Rare einen Teil seiner Soundtrack-Sammlung vor zwei Jahren verkauft hat. Die gewaltige Nachfrage danach dürfte die Aufmerksamkeit der Fälscher erregt haben, welche daraufhin sofort die Möglichkeit wahrnahmen und so dreist sind mit gefälschter Ware die Situation auszunutzen und hohe Gewinne zu erzielen.

Warum werden die Nintendo Soundtracks so teuer gehandelt?

Ein großer Grund für diese überzogenen Preise liegt bei Nintendo selbst. Schließlich bietet Nintendo seine Soundtracks weder physisch noch digital an. Soundtracks welche von Fans nur zum hören auf Youtube angeboten werden, können froh sein, wenn deren Nintendo Playlists nur entfernt werden und keine Klage in deren Häuser kommt. Dazu hat Nintendo zwar jedes Recht, aber es fehlt an einem eigenen Angebot. Es scheint es Nintendo nicht bewusst zu sein, dass mit eigenen Playlists ihrer Soundtracks auf Youtube oder Spotify, als auch physische Soundtracks die Fans glücklich wären. Dabei könnte die Firma auch noch Geld verdienen!

Wie soll man Nintendo nach die Soundtracks hören?

Nintendo hat beispielsweise die Soundtracks von allen drei Super Mario 3D Titel in Super Mario 3D Allstars eingebaut, aber so gut dies auch gemeint war, hört sich kaum ein Spieler die Soundtracks über die Konsole in einem laufenden Videospiel an. So lange Nintendo weiterhin nichts eigenes anbietet, werden sich Fans weiterhin mit ihren Playlists auf online Plattformen strafbar machen und es werden, die auf dem Markt fehlenden Videospiel Soundtracks weiterhin raubkopiert und verkauft.

Die Nachfrage nach offiziellen Soundtracks war schon immer da und ist aufgrund von Streaming-Angeboten größer denn je. Wir hoffen, dass Nintendo irgendwann in der Gegenwart ankommt.

