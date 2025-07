TimTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Mit dem umfangreichen Update 3.4.2 beendet Rare offiziell die 16. Season von Sea of Thieves und bereitet den Boden für Season 17. Das Update bringt nicht nur neue Inhalte für die Fraktion Reaper’s Bones, sondern auch tiefgreifende Gameplay-Verbesserungen, frische Cosmetics und ein Event, das bis Ende Juli läuft.

Neue Reaper-Voyages und PvP-Mechaniken für Sea of Thieves

Das Herzstück des Updates ist die neue „Followers of the Flame“-Voyage, die Spieler mit der „Flame Lantern“ auf eine düstere Mission schickt. Ziel ist es, die Order of Bone and Blade zu beschwören und ein Ritual durchzuführen, das die neue Chest of Bones erschafft. Diese Truhe kann auf gegnerischen Schiffen geöffnet werden und setzt je nach Schiffstyp dynamisch Skelettwellen frei – zwei auf Sloops, drei auf Brigantinen und vier auf Galleonen. Die Chest enthält keine Skeleton Captains, dafür aber taktische Vorteile im Kampf.

Die Reaper-Voyages wurden außerdem auf die gefährliche Region Devil’s Roar ausgeweitet. Dort können Crews nun nach „Ancient Secrets“ suchen und rivalisierende Schiffe sogar bestehende Voyages sabotieren, indem sie den Skull of the Banished stehlen – ein Feature, das neue PvP-Dynamiken schafft und mit speziellen Commendations belohnt wird.

Gameplay- und UI-Verbesserungen

Das Update bringt zahlreiche technische Optimierungen:

Kraken-Begegnungen wurden neu balanciert und können jetzt parallel zu anderen Welt-Events stattfinden.

wurden neu balanciert und können jetzt parallel zu anderen Welt-Events stattfinden. Die Health-Bar reagiert schneller auf Schaden und Heilung, bleibt nach vollständiger Heilung länger sichtbar.

reagiert schneller auf Schaden und Heilung, bleibt nach vollständiger Heilung länger sichtbar. Die Region Devil’s Roar wurde entschärft: Geysire zielen nicht mehr direkt auf Spieler, Vulkane signalisieren Eruptionen früher und treffen Schiffe seltener.

Cosmetics und Events

Im Pirate Emporium gibt es neue Items wie das „Bosun Brewmaster“-Set, Ashen Curse Toucan und neue Emotes. Outposts bieten das „Golden Chaser“-Set und neue Schiffsausrüstung.

Das Event Legends Unleashed läuft vom 17. bis 31. Juli und bringt erhöhte Loot-Payouts, neue Commendations und drei neue permanente Athena-Voyages mit reduzierter Schwierigkeit. Außerdem können Spieler Letters of Recommendation kaufen, um monatlich ihren Ruf bei Athena’s Fortune zu steigern.

Bugfixes und Performance

Update 3.4.2 enthält eine lange Liste von Bugfixes, darunter:

Fehler bei Harpunen, Grapple Guns und UI-Effekten wurden behoben.

Die Performance wurde systemweit verbessert, um Framerate-Drops zu reduzieren und das Spiel flüssiger zu machen.

und das Spiel flüssiger zu machen. Probleme bei bestimmten Voyages, Animationen und Inventarinteraktionen wurden adressiert.

