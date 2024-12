Xbox Game Pass im Dezember – Alle Spiele, Updates und mehr

Der Startschuss fällt am 4. Dezember mit gleich vier neuen Spielen: Crash Team Racing Nitro-Fueled bringt rasante Rennen direkt auf deine Konsole. Ebenfalls neu dabei sind Forza Motorsport für Xbox Series X/S, das chillige Abenteuer Hauntii und das innovative Humanity, die alle im Game Pass Standard enthalten sind.

Am 5. Dezember geht es mit Vollgas weiter: Mit EA Sports WRC können Fans von Rallye-Rennen auf allen Plattformen loslegen. Parallel dazu startet die Game-Preview-Version von Overthrown, einem spannenden Titel für Strategen. Am 9. Dezember locken das Abenteuer Indiana Jones und der Große Kreis sowie das frostige Survival-Spiel Wildfrost. Entgegen der Gerüchten wird (noch) nicht Crash Bandicoot 4 in den Xbox Game Pass kommen, sondern Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Alle Spiele im Dezember 2024 (und darüber hinaus):

04. Dezember – Crash Team Racing Nitro-Fueled (Konsole)

Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

(Konsole) Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core 04. Dezember – Forza Motorsport (Xbox Series X/S)

Game Pass Standard

(Xbox Series X/S) Game Pass Standard 04. Dezember – Hauntii (Konsole)

Game Pass Standard

(Konsole) Game Pass Standard 04. Dezember – Humanity (Konsole)

Game Pass Standard

(Konsole) Game Pass Standard 05. Dezember – EA Sports WRC (Cloud, PC, Xbox Series X/S) EA Play

Game Pass Standard

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) EA Play Game Pass Standard 05. Dezember – Overthrown (Game Preview) (Cloud, PC, Xbox Series X/S)

Ab Release-Tag im Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Game Preview) (Cloud, PC, Xbox Series X/S) Ab Release-Tag im Game Pass Ultimate, PC Game Pass 09. Dezember – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, PC, Xbox Series X/S)

Ab Release-Tag im Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) Ab Release-Tag im Game Pass Ultimate, PC Game Pass 09. Dezember – Wildfrost (Cloud, PC, Konsole)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, PC, Konsole) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 02. Januar – Carrion (Cloud, PC, Konsole)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Cloud, PC, Konsole) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard 07. Januar – Road 96 (Cloud, PC, Konsole)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Was bietet der Game Pass Core zusätzlich? Auch für Core-Mitglieder gibt es Highlights: DayZ, Goat Simulator und Crash Team Racing erweitern die Bibliothek am 4. Dezember. Ob Überlebenskampf, verrückter Humor oder temporeiche Rennen – hier wird dir garantiert nicht langweilig.

Welche Updates und DLCs solltest du im Auge behalten?

Fans von Sea of Thieves dürfen sich über die neuen Stealth-Mechaniken in Saison 14 freuen. Du liebst knifflige Rätsel und zauberhafte Umgebungen? Dann entdecke Dungeons of Hinterberg, das jetzt auch auf der Xbox One verfügbar ist.

Exklusive Pakete machen dein Gaming-Erlebnis noch spannender: Vom futuristischen Metaball Cyborg Pack über Schiffs-Upgrades in World of Warships: Legends bis hin zum süßen Candie Bear Bundle für Stumble Guys – hier ist für jeden etwas dabei.

Welche Spiele verlassen den Game Pass?

Leider heißt es Abschied nehmen: Am 15. Dezember verschwinden unter anderem Amnesia: The Bunker, Forza Horizon 4 und Rise of the Tomb Raider aus der Bibliothek. Nutze die Chance, noch offene Achievements abzuschließen, oder sichere dir diese Titel mit bis zu 20% Rabatt.

Amnesia: The Bunker (Cloud, Konsole, PC)

Forager (Cloud, Konsole, PC)

Forza Horizon 4 (Cloud, Konsole, PC)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Konsole, PC)

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole, PC)

Tin Hearts (Cloud, Konsole, PC)

The Quarry (Cloud, Konsole)

