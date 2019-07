Crash Team Racing Nitro-Fueled hat unseren Spieletester Michael nicht ganz überzeugen können, er vergab „nur“ 7/10 Punkten in der Gesamtwertung. Der klassische PlayStation-Renner schneidet beim Publikum, trotz Kritiken aus der Fachpresse, bei den Fans gut ab. Mittlerweile tummeln sich eine Million davon sogar online auf der PlayStation 4 (PS4). Aber auch die anderen Plattformen verfügen über eine starke Online-Community.

Die Online-Bestenlisten des Spiels zeigen, wie viele Spieler seit Beginn des ersten Grand Prix des Spiels, der am 3. Juli gestartet wurde, online waren und gespielt haben. Auf der PS4 haben über 1 Million Spieler eine Online-Verbindung hergestellt. Das ist erstaunlich, wenn man an den kurzen Zeitraum denkt, in dem der Grand Prix stattgefunden hat. Die anderen beiden Plattformen sind keine Lumpen, da die Xbox One 240.000 und der Switch knapp 172.000 sehen, aber man kann erkennen, woher die Wurzeln des Franchise stammen.

Crash Team Racing Nitro-Fueled ist für PlayStation 4, Xbox One und Switch verfügbar.