Sea of Thieves erreicht neuen Spieler-Meilenstein

Rare hat bekannt gegeben, dass Sea of Thieves die Marke von 40 Millionen Spielern überschritten hat. Dieser bemerkenswerte Meilenstein wurde ungefähr zu der Zeit erreicht, als der Titel seine äußerst beliebte PlayStation-5-Beta beendete. Am 18. März jährte sich das Debüt von Sea of Thieves für PC und Xbox zum sechsten Mal. Das Piratenspiel mit Live-Service hat gute Kritiken erhalten und eine gesunde Spielergemeinde aufgebaut, nicht zuletzt dank des ständigen Zuflusses neuer Inhalte. Eine PS5-Portierung von Sea of Thieves wurde im Februar 2024 angekündigt, im Rahmen der Umstellung von Microsoft auf Multiplattform-Publishing.

Nach Abschluss der PlayStation-Beta hat Joe Neate, Executive Producer bei Rare, bekannt gegeben, dass das Koop-Action-Adventure die Marke von 40 Millionen Spielern überschritten hat. Der Studiomitarbeiter wies darauf hin, dass sich diese Zahl nur auf die Xbox-, Microsoft Store- und Steam-Versionen des Spiels bezieht. Diese Zahl könnte in naher Zukunft noch deutlich steigen, vor allem durch die PlayStation-Nutzer. Die kürzlich abgeschlossene PS5-Beta des Spiels war so beliebt, dass die Server von Sea of Thieves kaum mithalten konnten. Rare entschuldigte sich sogar für die daraus resultierenden längeren Matchmakingzeiten. Der Test war nur PS5-Besitzern zugänglich, die das Spiel vorbestellt hatten, was die Dynamik der Beta noch beeindruckender macht.

Sea of Thieves hat über 40 Millionen Spieler

Die Vorbestellungen für Sea of Thieves auf der PlayStation waren bereits vor dem Start des geschlossenen Betatests am 12. April so hoch, dass das Spiel seine bereits beachtliche Spielerzahl in naher Zukunft noch weiter ausbauen dürfte. Sechs Jahre sind zwar eine lange Zeit, um relevant zu bleiben, aber der Koop-Titel von Rare ist ziemlich beständig, wenn es darum geht, ein neues Publikum zu finden. Seit dem zweiten Geburtstag des Spiels sind durchschnittlich 7,5 Millionen neue Spieler pro Jahr hinzugekommen. Der Zuwachs von 5 Millionen neuen Spielern in nur wenigen Monaten ist jedoch das schnellste Wachstum von Sea of Thieves seit seinem Debüt im Jahr 2018.

Mit Season 12, die im Sommer 2024 erscheinen soll, und der Veröffentlichung der PS5-Version des Spiels am 30. April scheint Sea of Thieves gut aufgestellt zu sein, um seine Dynamik in absehbarer Zukunft beizubehalten. Der PlayStation-Port könnte die treibende Kraft hinter den kurzfristigen Aussichten des Spiels sein, zumindest was die Erwartungen von Microsoft betrifft. Dies wurde kürzlich von Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, angedeutet, als er sagte, dass alle Xbox-Spiele, die 2024 auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden, Titel sein werden, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie ihr Publikum innerhalb des eigenen Ökosystems bereits maximiert haben.

Worum geht es im Spiel?

Sea of Thieves ist ein Open-World-Action-Adventure für Windows und Xbox, das von Rare entwickelt und von Microsoft Studios veröffentlicht wurde. In dem Spiel kannst du als Pirat die Welt erkunden, kämpfen, plündern, Rätsel lösen und Schätze jagen. Du hast die Freiheit, deine eigene Rolle zu wählen und mit anderen Spielern zu interagieren, die du in der gemeinsamen Welt triffst. Das Spiel wurde im März 2018 veröffentlicht und hat seitdem viele Inhalte und Updates erhalten.