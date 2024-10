Nintendo Switch Online: Banjo-Tooie ab Ende Oktober spielbar

Nintendo hat angekündigt, dass der Dienst Switch Online am 25. Oktober 2024 einen weiteren Rare-Klassiker für den N64 hinzufügen wird: Banjo-Tooie. Abonnenten des Services haben Zugang zu einer Vielzahl von Spielen, und diejenigen, die auf das Expansion-Pack upgraden, können auf eine noch größere Bibliothek zugreifen. Das japanische Unternehmen hat diese Stufe durch monatliche Neuveröffentlichungen aufrechterhalten, wobei Banjo-Kazooie der jüngste Titel war, der hinzugefügt wurde. Banjo-Kazooie wurde 2022 in den Online-Service aufgenommen, was viele Spieler erfreute, da der Titel zuvor jahrelang exklusiv für Xbox war. Seitdem wurden weitere N64-Titel von Rare wie Goldeneye 007 und Perfect Dark in den Dienst aufgenommen.

Viele Fans haben daher auf die Veröffentlichung weiterer klassischer Rareware-Titel wie Banjo-Tooie und Conker’s Bad Fur Day gewartet. In einer überraschenden Ankündigung wurde bekannt gegeben, dass die Fortsetzung von Banjo-Kazooie, am 25. Oktober 2024 für Nintendo Switch Online erscheinen wird. Nintendos neuer Trailer zu Banjo-Tooie zeigt, wie die böse Gruntilda nach ihrer Niederlage als Skeletthexe zurückkehrt. Der Trailer beleuchtet auch die vielen Charaktere, denen Banjo und Kazooie im Spiel begegnen werden, sowie neue Spielmechaniken, wie die Trennung von Kazooie und Banjo. Zudem werden die neuen Verwandlungen von Huma Wumba und die Zwischensequenzen des Spiels gezeigt.

Banjo-Tooie erscheint bald für Nintendo Switch Online

Als Nachfolger von Banjo-Kazooie ist der Titel deutlich größer, da seine Welt an vielen Stellen miteinander verbunden ist. Das Spiel bleibt ein Sammelspiel wie sein Vorgänger, mit einer ähnlichen Anzahl an Sammelobjekten, die jedoch hinter komplexeren Rätseln versteckt sind. Banjo-Tooie bietet auch einen Mehrspielermodus, in dem Spieler in einem Deathmatch-ähnlichen Modus gegeneinander antreten können. Diese Faktoren machen das Game zu einem der besten Jump’n’Run-Spiele für den Nintendo 64. Ob es besser oder schlechter als sein Vorgänger ist, bleibt unter Fans umstritten. Unabhängig davon sind viele begeistert, Banjo-Tooie wieder auf Nintendo-Hardware zu sehen. Die NSO-Portierung ist das erste Mal, dass das Spiel auf einer Nintendo-Konsole erscheint, seit es im Jahr 2000 auf dem N64 veröffentlicht wurde.