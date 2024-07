Rare-Legende Brett Jones (GoldenEye 007, Perfect Dark) ist verstorben!

Traurige Nachrichten: Brett Jones war einer der Künstler des Teams bei Rare, welcher die ikonischen Figuren von GoldenEye 007 oder Perfect Dark. sowie weiteres designt hat. Zudem hat er in letzterem Figuren gesprochen, die Arbeit am Motion Capture geleitet. Er war auch in Film und Fernsehen involviert und beispielweise bei Star Wars: Die Letzten Jedi an den visuellen Effekten gearbeitet.

Sein Kumpane GoldenEye 007-Designer David Doak hat die traurige Nachricht publik gemacht. Er nennt seinen ehemaligen Kollegen eine Legende und macht sein Talent und seinen Schurkenhumor verantwortlich aus GoldenEye 007 und Perfekt Dark zu etwas besonderem gemacht zu haben.

Wer GoldenEye 007 erlebt hat, dürfte David Doak als Dr. Doak wiedererkennen. Man muss den Wissenschaftler in der beliebten Facility Mission von GoldenEye 007 auffinden, welcher sich jedes Mal wo anders versteckt.

Jones Arbeitet für Rare in den glorreichsten Jahren. Das war 1994 bis 2002. In der Zeit kamen zahlreiche Videospiele aus dieser Firma hervor, welche die Branche bis heute prägen.

Sein Einfluss auf GoldenEye 007 ist in der Modellierung der Figuren, bis hin zu dessen meisten Animationen und die Erstellung mehrere Hintergründe und der Benutzeroberfläche.

Auch bei Perfect Dark, die inoffizielle GoldenEye 007 Fortzsetzung hatte Jones erheblich Einfluss. So hat er zum großen Teil die Protagonistin gestaltet und sprach sogar mehrere Charaktere im Spiel. Ebenso modellierter und animierte er die meisten Figuren und leitete die Motion-Capture-Arbeit.

This is just some of the amazing artwork done by Brett Jones for Perfect Dark. Please keep Brett's loved ones in your thoughts and prayers. ❤️ 🙏 And please continue to support developers like Brett, who gave us the games we all loved and grew up with. pic.twitter.com/rbQWjDLCgJ

— The Perfect Dark Girl (@foslerfer) July 18, 2024