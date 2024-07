Sea of Thieves: Das bringt Season 13 mit sich

Der Entwickler Rare hat die Patch Notes für das mit Spannung erwartete Sea of Thieves Season 13 Update veröffentlicht, das eine Vielzahl neuer Inhalte und wichtiger Verbesserungen mit sich bringt. Besagtes Update beinhaltet unter anderem Captain Flamehearts feuriges Flaggschiff für wagemutige Crews, das es zu erobern gilt. Außerdem gibt es einige Gameplay-Verbesserungen, wichtige Fehlerbehebungen und vieles mehr, die alle darauf abzielen, das Piratenerlebnis zu verbessern. Sea of Thieves erschien 2018 zunächst für den PC und die Xbox und wurde vor allem aufgrund fehlender Inhalte gemischt aufgenommen. Seitdem hat das Action-Adventure von Microsoft jedoch durch zahlreiche Updates immer mehr an Popularität und Spieler gewonnen.

Im Februar 2024 wurde im Rahmen von Microsofts Umstellung auf Multiplattform-Publishing eine Portierung für die PS5 angekündigt, und im April 2024 erschien das Spiel schließlich für die Konsole. Dieser Schritt hat dem Spiel neuen Schwung verliehen und Sea of Thieves zu einem der erfolgreichsten PlayStation-Titel bei seiner Veröffentlichung gemacht. Am 25. Juli hat Sea of Thieves das Season 13 Update erhalten, das eine Vielzahl neuer Features und Verbesserungen mit sich bringt. Eines der Highlights des Updates ist die Rückkehr von Captain Flameheart, dessen feuriges Flaggschiff, die Brennende Klinge, im Mittelpunkt steht. Im Weltereignis „Brennende Klinge“ werden die Besatzungen herausgefordert, sich diesem gewaltigen Kriegsschiff mit seinen zehn Kanonen zu stellen.

Was verraten die Patch Notes zum Sea of Thieves Season 13 Update?

Gelingt den Spielern die Unterwerfung der Obsidian Skeleton Crew des Schiffes, können sie Flameheart ihre Dienste versprechen und die Kontrolle über die Brennende Klinge übernehmen. Alternativ können die Spieler die Brennende Klinge versenken und die Klinge der Seelen sowie ein beträchtliches Kopfgeld kassieren. Das Update führt auch Skelettlager ein, die über alten Tempeln errichtet wurden, die unter dem Meer der Diebe versteckt sind. In den alten Tempeln müssen die Spieler Konstellationsrätsel lösen, um die Gruft zu öffnen. Je nach Zugehörigkeit können sie entweder das Ritual von Flameheart stoppen, um den Reichsapfel der Geheimnisse für die Handelsgesellschaften zu erhalten. Oder sie können die Rituale abschließen, um Wissen für Flameheart zu sammeln.

Sea of Thieves Season 13 bringt auch neue Belohnungen und Auszeichnungen mit sich. Dazu gehören Gegenstände aus dem Obsidian-Knochenbrecher-Set für diejenigen, die sich auf die Seite des Piratenlords schlagen, und das Schiffs-Set „Wiedergeburt der Brennenden Klinge“ für die Anhänger von Flameheart. Das Update enthält 100 Rufstufen, Kosmetik für den Blutsteindrachen und exklusive Gegenstände aus dem Eklipse-Set über den Plünderungspass. Außerdem werden verschiedene Gameplay-Verbesserungen und Fehlerbehebungen vorgenommen. So wird das Piratenabenteuer noch flüssiger und fesselnder. Bemerkenswert ist, dass letzten Monat berichtet wurde, dass Sea of Thieves auf der PS5 seit dem Start bereits 58 % seiner Spieler verloren hat. Es wird interessant sein zu sehen, ob dieses große Update dem Spiel helfen wird, seine Spielerbasis zurückzugewinnen.

Worum geht es im Spiel?

Sea of Thieves ist ein Open-World-Action-Adventure für Windows und Xbox, das von Rare entwickelt und von Microsoft Studios veröffentlicht wurde. In dem Spiel kannst du als Pirat die Welt erkunden, kämpfen, plündern, Rätsel lösen und Schätze jagen. Du hast die Freiheit, deine eigene Rolle zu wählen und mit anderen Spielern zu interagieren, die du in der gemeinsamen Welt triffst. Das Spiel wurde im März 2018 veröffentlicht und hat seitdem viele Inhalte und Updates erhalten.