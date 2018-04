Sea of Thieves ist ein großartiges Koop-Game, allerdings gibt es einen großen Mangel an Inhalten im Spiel. Dessen ist sich Entwickler-Legende Rare bewusst und brignt offensichtlich jede Menge neue Inhalte in das Seefahrer-Abenteuer, wie die Zukunftspläne bekannt gegeben haben.

Zuallererst wird es ein Update namens „The Hungering Deep“ geben, das ein einzigartiges Ereignis sein wird, das eine neue KI-Bedrohung in die Welt des Spiels bringt. Dieses Update bringt auch eine Reihe neuer Mechaniken und Belohnungen mit sich. Darüber hinaus wird der Entwickler im Mai wöchentliche Veranstaltungen starten. Schließlich werden im Sommer zwei weitere Updates veröffentlicht, die als „Cursed Sails“ und „Forsaken Shores“ bekannt sind. Diese werden auch einige neue Mechaniken hinzufügen.

Es ist sicherlich aufregend zu sehen, dass Rare viel tut, um sicherzustellen, dass es genügend Inhalte in Sea of Thieves gibt, um die Spieler in Bewegung zu halten.

Sea of ​​Thieves ist jetzt für PC und Xbox One (X) verfügbar.

