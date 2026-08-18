Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Xbox hat für die Gamescom 2026 bereits Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Fable und zahlreiche weitere Spiele angekündigt. Doch offenbar fehlt auf der offiziellen Liste noch ein Titel. Insider NateTheHate behauptet, von einer unangekündigten Xbox-Fortsetzung erfahren zu haben, die ihn selbst neugierig gemacht habe.

Den ersten Hinweis gab er über X.com. Dort sprach der Insider zunächst lediglich von einer „netten Xbox-Ankündigung“, die möglicherweise auf der Gamescom gezeigt wird. Später stellte er allerdings klar, dass er noch überprüfe, ob das Spiel tatsächlich auf der Messe auftaucht. Eine offizielle Bestätigung von Microsoft gibt es derzeit nicht. Seitdem kamen immer mehr Details dazu. Und die machen das Rätsel deutlich interessanter.

Es ist eine Fortsetzung, aber keine uralte Xbox-Marke

Laut NateTheHate handelt es sich um einen neuen Teil einer bereits bestehenden Microsoft-Marke. Eine Wiederbelebung von Banjo-Kazooie können wir bereits ausschließen. Auf die entsprechende Vermutung antwortete er ziemlich eindeutig: Es sei nicht Banjo, sondern ein neues Spiel innerhalb einer bestehenden Reihe.

Werbung

Auch einige andere Kandidaten fallen offenbar weg. Demnach geht es nicht um The Elder Scrolls 6, den gerüchteweise geplanten StarCraft-Shooter oder Wolfenstein 3. Bereits angekündigte Projekte wie Marvel’s Blade oder OD von Hideo Kojima passen ebenfalls nicht zu seinen Hinweisen.

Besonders interessant ist ein weiterer Hinweis, den NateTheHate anschließend auf ResetEra gegeben haben soll: Bei dem Spiel gehe es eher um die Fortsetzung einer jüngeren Marke als um die Wiederbelebung einer jahrzehntelang verschwundenen Xbox-Serie. Genau deshalb werden Namen wie Crimson Skies, Brute Force oder Midtown Madness etwas unwahrscheinlicher.

Damit wird die Auswahl kleiner. Nur leider noch lange nicht klein genug.

Werbung

Das Entwicklerstudio gehört nicht Microsoft

Der wohl spannendste Hinweis betrifft den Entwickler. Microsoft besitzt zwar die Marke und soll das Spiel veröffentlichen, entwickelt wird es laut NateTheHate aber nicht von einem Microsoft-Studio. Gerade die Wahl dieses externen Entwicklers soll Nate neugierig gemacht haben. Welches Studio dahintersteckt, verrät er bislang nicht.

In der Community werden derzeit vor allem Ori 3, Killer Instinct, Quantum Break 2, Ryse 2 und Crackdown 4 genannt. Auch The Evil Within 3 taucht häufig auf, weil Tango Gameworks inzwischen nicht mehr Microsoft gehört. Keiner dieser Namen wurde von irgendjemanden bestätigt. Es handelt sich ausschließlich um Vermutungen der Spieler.

Werbung

Ori wäre beispielsweise interessant. Microsoft besitzt die Marke weiterhin, während sich Xbox und Moon Studios nach Ori and the Will of the Wisps voneinander entfernt haben. Ein Ori 3 von einem völlig anderen Studio würde ziemlich genau zu den bisherigen Hinweisen passen. Das ist allerdings nur eine mögliche Interpretation. Bei Killer Instinct würde wiederum der externe Entwickler besonders gut ins Bild passen. Bereits der letzte Teil entstand nicht ausschließlich intern bei Microsoft.

Das Spiel könnte sogar noch 2026 erscheinen?

Noch überraschender ist der mögliche Veröffentlichungstermin. Laut den auf ResetEra zusammengetragenen Aussagen (via Reddit) könnte das bislang unangekündigte Spiel noch 2026 erscheinen. Auch das wurde von Microsoft nicht bestätigt. Falls dieser Hinweis stimmt, dürfte das Projekt bereits ziemlich weit fortgeschritten sein. Eine Enthüllung Ende August und ein Release wenige Monate später wären für Microsoft durchaus ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.

Werbung

Gerade in den vergangenen Jahren experimentierte Xbox häufiger mit kurzen Marketingphasen. Hi-Fi Rush wurde 2023 sogar direkt nach seiner Präsentation veröffentlicht. Ein kompletter „Shadow Drop“ wird für das neue Spiel allerdings nicht behauptet.

Xbox ist auf der Gamescom ohnehin groß vertreten

Lange müssen wir möglicherweise nicht mehr rätseln. Die Gamescom startet nächste Woche in Köln. Xbox hat für den 26. und 27. August jeweils eigene Livestreams angekündigt, die um 16:00 Uhr (MEZ) beginnen. Microsoft verspricht dort Gameplay, neue Trailer, Interviews und weitere Überraschungen.

Ob die geheimnisvolle Fortsetzung tatsächlich in einem dieser Streams oder bereits bei der Opening Night Live auftaucht, weiß noch niemand sicher. Jetzt darf geraten werden.

Werbung

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !