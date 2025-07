Switch 2: Warum das neue Dock doch VRR unterstützt, aber du es nicht nutzen kannst

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Nintendo Switch 2 ist da: mit besserer Hardware, höherer Auflösung und einem neuen Dock. Doch wer sich auf moderne Funktionen wie VRR (Variable Refresh Rate) gefreut hat, wird aktuell enttäuscht. Zwar steckt die Technik dafür bereits im Dock, aber die Konsole selbst blockiert das Feature noch. Ein Bericht von TheVerge.com sorgt jetzt für neue Diskussionen.

Was ist VRR überhaupt und warum ist es wichtig?

Variable Refresh Rate (oder kurz: VRR) ist eine Technologie, die für flüssigere Bilder sorgt, besonders bei Spielen, in denen die Bildrate schwankt. Das Feature passt die Bildwiederholrate deines Monitors dynamisch an die Leistung deiner Konsole an. Das bedeutet weniger Ruckler, kein Tearing und ein insgesamt ruhigeres Bild, besonders bei schnellen Bewegungen. Vor allem wichtig für schnelle Shooter, wie Fortnite.

Konsolen wie die Xbox Series X oder PS5 unterstützen VRR längst, viele moderne Fernseher und Gaming-Monitore auch. Umso unverständlicher, dass die Switch 2 es aktuell nicht aktiv nutzt, obwohl Nintendo anfangs mit genau diesem Feature geworben hatte.

Das Dock kann VRR, aber nicht mit der Switch 2!

Nach einem ersten Rückzieher von Nintendo hieß es, der Hinweis auf VRR sei ein Fehler gewesen. Doch jetzt zeigt sich: Das neue Dock ist technisch in der Lage, VRR auszugeben.

Das bewies „The Verge“-Redakteur Sean Hollister in einem simplen Experiment: Er schloss mithilfe eines USB-C-Verlängerungskabels ein Steam Deck an das Switch-Dock an. Das Ergebnis: VRR ließ sich aktivieren und funktionierte. Auch andere Geräte wie das Asus ROG Ally X und Lenovo Legion Go S liefen mit VRR, wenn sie ans Dock angeschlossen wurden.

Die große Frage bleibt: Warum unterstützt die Switch 2 das nicht, obwohl das Dock technisch dazu in der Lage ist?

Eine mögliche Erklärung ist, dass die Konsole selbst noch keine VRR-Ausgabe erlaubt, entweder wegen fehlender Software oder noch nicht aktivierter Hardwarefunktionen. Es wäre denkbar, dass ein Firmware-Update in Zukunft Abhilfe schafft. Nintendo selbst hat sich zu diesem Punkt aber noch nicht geäußert.

Was bedeutet das für dich als Spieler?

Kurz gesagt: Wenn du gehofft hast, mit der Switch 2 endlich ruckelfrei auf deinem 120-Hz-Fernseher oder Gaming-Monitor zu spielen, musst du dich vorerst gedulden. Obwohl das Dock bereit ist, fehlt der Konsole selbst die Freigabe für VRR. Technisch wäre es möglich, aber aktuell bleibt das Feature ungenutzt.

Ob Nintendo in den nächsten Monaten nachliefert oder die Funktion bewusst weglässt, ist unklar. Doch die Tatsache, dass das Dock mit anderen Geräten problemlos VRR liefert, zeigt uns, dass die Funktion „nur“ freigeschaltet werden muss. Dafür funktioniert ältere Hardware. Wir zeigen dir, welche Switch-Hardware mit der Switch 2 kompatibel ist.

