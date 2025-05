Nintendo Switch 2: Kein VRR im Docked-Modus, bestätigt Entwickler-Dokumentation

Die Nintendo Switch 2 begeistert mit ihrer neuen Hardware für einen „Gaming-Handheld“, die moderne Features wie Nvidia DLSS und Ray-Tracing unterstützt. Doch eine interessante Einschränkung wurde nun bestätigt: Während die Handheld-Anzeige der Switch 2 VRR (Variable Refresh Rate) zur Glättung von Frameratenunregelmäßigkeiten unterstützt, bleibt diese Funktion im Docked-Modus der Konsole außen vor.

Vor wenigen Wochen entfernte Nintendo auf der offiziellen Website die Erwähnung der VRR-Unterstützung für den Docked-Modus, was bereits Fragen aufwarf. Nun hat Digital Foundry diese Entscheidung in einem detaillierten Video bestätigt, in dem die Spezifikationen der Switch 2 aufgezeigt werden. Laut Entwicklerdokumentation wird VRR derzeit ausschließlich für das interne Display der Switch 2 unterstützt – nicht jedoch über HDMI im Docked-Modus.

Nintendo Switch 2: Die mögliche Ursache für den VRR-Ausfall im Docked-Modus

In dem Video erklärte Richard Leadbetter von Digital Foundry, dass das Dock der Switch 2 VRR aufgrund des älteren HDMI-Anschlusses offenbar nicht unterstützen kann. „Es scheint, dass der DisplayPort-zu-HDMI-Anschluss des Docks standardmäßiges HDMI-VRR nicht unterstützt“, so der Tech-Experte. Die Technologie könnte durch eine künftige Revision des Docks hinzugefügt werden, was allerdings die Nutzerbasis aufteilen würde – ein Schritt, den Nintendo möglicherweise vermeiden möchte, basierend auf der Unternehmenshistorie.

Für die Nintendo Switch 2 ist VRR eine interessante Option, um flüssigere Spielerlebnisse zu bieten, insbesondere bei Bildwiederholraten von 120Hz, die zunehmend auf den Bildschirmen verfügbar sind. Spiele, die keine konstanten 60fps erreichen können, profitieren enorm von einer stabileren 40fps-Darstellung, die im Handheld-Modus problemlos möglich ist. Doch die limitierten Spezifikationen im Docked-Modus sorgen dafür, dass diese Erfahrung auf dem großen Bildschirm nicht verfügbar ist.

Zukunftsperspektiven und Hoffnungen der Nintendo-Spieler

Die Entscheidung, VRR nicht im Docked-Modus zu integrieren, dürfte für viele Switch 2-Nutzer enttäuschend sein. Sollte es sich dabei tatsächlich um ein Hardware-Problem handeln, könnte eine überarbeitete Dock-Variante notwendig werden, um die Funktion zu ermöglichen. Doch wie der Experte andeutet, bleibt abzuwarten, ob Nintendo dies in Erwägung zieht. Eine weitere Verzögerung oder Änderung könnte die Nutzererfahrung weiter fragmentieren, was der Konsolenhersteller möglicherweise vermeiden möchte.

Trotz dieser Einschränkung bleibt die Nintendo Switch 2 ein vielversprechendes Gerät, das sicherlich noch viele Fans begeistern wird. Doch wie sich die VRR-Option weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit müssen sich Spieler mit der Tatsache abfinden, dass diese Funktion zumindest vorerst nur im Handheld-Modus zur Verfügung steht.