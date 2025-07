Yakuza 0 Director’s Cut (Switch 2) – Review

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Das Wichtigste in Kürze

25 Minuten neue Zwischensequenzen für die Story!

Komplette Neusynchronisation auf Englisch!

Neuer Modus mit Einzel-, Mehr- und Onlinespielermöglichkeit!

Yakuza 0 Director’s Cut ist ein Action-Adventure Videospiel, welches von Ryo Ga Gotoku Studio entwickelt und von SEGA veröffentlicht wurde. Es handelt sich um die Vorgeschichte, des ersten Teils der Yakuza Reihe und wurde im Jahr 2015 erstmals für die PS3 und PS4 veröffentlicht. Später folgte noch eine PC und Xbox One Version davon. Nun wurde am 05.06.2025 eine erweitere Version des Titels auf der Nintendo Switch 2 als Launch-Titel veröffentlicht.

Yakuza 0

Die Vorgeschichte spielt 17 Jahre vor den Ereignissen des ersten Titels, im Jahr 1988 und dreht sich um Goro Majima und Kazuma Kiryu welche in einen Konflikt zwischen verschiedenen Yakuza Gruppen geraten. Im Vergleich zu allen anderen, haben unsere Gangster ein gutes Herz und versuchen in der verkommenen Welt in welcher sie leben müssen, stets das Richtige zu tun. In Yakuza 0 Director’s Cut wird sogar noch mehr Geschichte denn je erzählt.

Werbung

Director’s Cut

Yakuza 0 Director’s Cut macht seinen letzten zwei Worten im Titel alle Ehre, indem ganze 25 Minuten Zwischensequenzen hinzugefügt worden sind. Ebenso wurde dem Titel ein brandneuer Modus, der Rotes Licht Raid, hinzugefügt, welcher allein, mit anwesenden Mitspielern oder gar online gespielt werden kann. Insgesamt gibt es dafür 60 spielbare Charaktere. Um dem Director’s Cut noch mehr Gewicht zu geben, wurde dem Yakuza Titel zum ersten Mal eine komplette englische Synchronisation gegeben.

Shenmue lässt grüßen

Das Abenteuer von Yakuza 0 wird wie ein spannender Spielfilm inszeniert. Dieser Erzählstil zieht sich durch das ganze Spiel. Deshalb muss man mit vielen Zwischensequenzen rechnen bis man dazwischen wieder die Straßen in Japan aufräumen darf. Wer ungeduldig ist, kann diese jederzeit skippen. In Yakuza 0 sieht man seinen Charakter aus der dritten Person und kann mid dieser eine offene Welt erkunden. Die beiden Hauptcharaktere Goro Majima und Kazuma Kiryu wechseln sich im Spielverlauf ab.

Während man sich durch die Massen in Tokyo und Osaka bewegt, gehen diese einem aus dem Weg. Aber das gilt nicht für jeden Passanten, denn manche greifen einen auch an. Es gibt noch weitere Side-Quests, wie Glücksspiele zocken, Karaoke singen oder klassische Arcade Titel von SEGA zu spielen: Fantasy Zone, Out Run, Space Harrier, Super Hang-On. Videospiele in einem Videospiel – Shenmue lässt grüßen!

Werbung

Weapon of Choice

Die Charaktere von Yakuza 0 können ihre Kampfstile mittels Skilltrees erweitern. Wie für einem Titel, welcher in einer Unterwelt spielt, erwartet wird hierfür nicht mit Punkten bezahlt, sondern Cash benötigt. Sehr viel Cash. Dieses prügelt man während der zahlreichen Brawls aus seinen Gegner heraus. Insgesamt hat jeder Charakter 3 Kampfstile, welche sich wunderbar ihre Umwelt einfügen indem auch Gegenstände wie Fahrräder zur Waffe werden.

Zu schön um wahr zu sein

Auch wenn Yakuza 0 schon 10 Jahre alt ist, so hat man sich für den Director’s Cut offenbar ungeheure Mühe gegeben und dem Spiel viel Leben eingehaucht. Die Stadtviertel strotzen vor Passanten und sämtliche Hintergründe sind mit bunten Neolichtreklamen tapeziert.

Aber nicht nur die Welt ist lebendig. Auch die Figuren, deren Kleidung und deren Gesichter, welche nicht nur wahre Charaktergesichter sind, sondern sogar auch realistische Poren haben, wirken schon fast echt. Kein Wunder, dass die Massen in Tokyo und Osaka uns ausweichen. Diese Mechanik, welche zwischen den Kämpfen vorkommt, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was auf einen im Kampfgeschehen vorkommt. Nach einem halben Dutzend verschiedener Yakuza Titeln, weiß das Studio wie ein gereiftes Kampfsystem mit mehreren Gegnern programmiert.

Die Yakuzas haben einen Englisch-Kurs besucht

Yakuza 0 Director’s Cut kann auf japanisch, chinesisch und jetzt sogar auf englisch gespielt werden. Die neue englische Synchronisation gewährt uns westlichen Spielern einen besseren Zugang in die Welt von Yakuza. Es ist beachtlich, dass man einem 10 Jahre alten Titel noch eine Neusynchronisation auferlegt. Der Soundtrack ist wie die Inszenierung der Geschichte und der Spielewelt gestaltet: filmreif und lebendig! Schon der Titelsong „Bubble“ möchte uns mitsingen lassen. Anschließend folgt alles von Ambient, Klassik bis Heavy Metal. Wow! Es ist für jeden Hörer etwas dabei!

Dieser Trailer will gesehen werden!

Aber nicht nur beim Videospiel war man kreativ. Beim Release von Yakuza 0 Director’s Cut hat man sich für den Trailer etwas ganz besonderes einfallen lassen:

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Fazit zu Yakuza 0 Director’s Cut

Es ist das erste Mal, dass Yakuza 0 auf einer Nintendo Konsole zu spielen ist. Auch wenn der Titel schon 10 Jahre alt ist, hat man sich sehr viel Mühe gegeben, so viel wie Möglich herauszuholen. Wie man beispielsweise bei der Neusynchronisation merkt. Ein super Launch-Titel für die Nintendo Switch seitens SEGA und auch der perfekte Titel für neue Spieler in die gefährliche, aber optisch einladende Welt von Yakuza einzutauchen. Leider ist die physische Version des Titels auf einer umstrittenen Game-Key Card erschienen.

Wer nach diesem Teil nicht genug bekommt, der kann im Remake des ersten Teils weiterkämpfen. Dieses heißt lautet Yakuza Kiwami und ist für die Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: youtube.com via SEGA_West