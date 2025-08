Quake 3 Remaster: Deutet Nightdive Studios auf ein Comeback hin?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Könnte Quake 3 schon bald in modernem Gewand zurückkehren? Ein unscheinbarer Kommentar in einem Nightdive Studios-Stream sorgt aktuell für Diskussionen in der Quake-Community. Auf Reddit spekulieren Fans, dass der Remaster-Spezialist an einer Neuauflage von Quake 3 Arena arbeitet. Womöglich mit völlig neuen Inhalten. Ist das überhaupt möglich? Kann ein Multiplayer-Shooter aus dem Jahr 1999 heute noch so funktionieren wie damals?

Nightdive Studios ist bekannt dafür, Klassiker wie Quake 2 oder Doom 64 nicht nur technisch aufzupolieren, sondern oft auch mit neuen Kampagnen oder Episoden zu erweitern. Viele hoffen nun, dass auch Quake 3 erstmals einen richtigen Singleplayer-Part bekommt, ähnlich wie bei den „Call of the Machine“-Erweiterungen der letzten Quake-Veröffentlichungen.

Einige Fans wünschen sich allerdings andere Remaster-Projekte, wie Quake 4, Heretic oder Hexen, die bisher auf modernen Plattformen fehlen oder nur schwer spielbar sind.

Quake 3 Arena: Soll ich meinen Rocket Jump herausholen?

Während Veteranen nostalgisch an LAN-Partys und Arena-Duelle denken, zweifeln andere, ob klassische Arena-Shooter in der heutigen Gaming-Landschaft noch massentauglich sind. Heute dominieren Battle Royale und kreative Spiele. Der Rocket Jump ist heute weniger gefragt. Quake Champions hatte es schon schwer, Spielende langfristig zu halten, aber ein Remaster von Quake 3 Arena? Eigentlich heute unvorstellbar, auch wenn der nostalgische Gedanke lobend wäre.

Ein Q3 Remaster könnte Nightdive Studios die Chance geben, einen der bekanntesten Arena-Shooter neu zu erfinden. Ob das gelingt, hängt stark davon ab, ob sie mehr als nur ein optisches Upgrade liefern und den Spagat zwischen Hardcore-Fans und einer neuen Generation schaffen.

Sollte Nightdive an einem Quake 3 Remaster tatsächlich arbeiten, dann wohl eher nur an einer Singleplayer-Kampagne. Mehr würde ich zwar feiern, aber ich halte es eher für unrealistisch.