GTA 6 Online: Neuer Fund zeigt, dass Rockstar den Multiplayer bereits vorbereitet!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nur zehn Tage vor der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI gibt es einen neuen Hinweis auf den bislang unangekündigten Online-Modus. In den PlayStation-Daten des Spiels sind mehrere Funktionen aufgetaucht, die eindeutig auf Multiplayer-Aktivitäten ausgelegt sind. Offenbar hat Rockstar Games bereits technische Voraussetzungen geschaffen, um Spieler direkt in gemeinsame Sitzungen zu bringen. Bedeutet das, dass GTA 6 Online früher erscheint als bisher vermutet?

Die Entdeckung stammt vom Datamining-Account PlayStation Game Size, der regelmäßig Informationen aus PlayStations Datenbank veröffentlicht. Laut dem Fund unterstützt GTA 6 drei sogenannte „Intent Types“. Dabei handelt es sich um Systemfunktionen, über die die PlayStation 5 bestimmte Aktivitäten innerhalb eines Spiels starten kann.

Diese drei Multiplayer-Funktionen wurden bei GTA 6 entdeckt

In den PlayStation-Daten stehen folgende Einträge:

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joinSession : Ermöglicht grundsätzlich den Beitritt zu einer Spielsitzung.

: Ermöglicht grundsätzlich den Beitritt zu einer Spielsitzung. launchActivity : Kann eine bestimmte Aktivität innerhalb des Spiels starten.

: Kann eine bestimmte Aktivität innerhalb des Spiels starten. launchMultiplayerActivity: Ist ausdrücklich für das Starten einer Multiplayer-Aktivität vorgesehen.

Besonders der letzte Eintrag ist interessant. Denn bislang bewirbt Rockstar GTA 6 ausdrücklich als Einzelspieler-Erlebnis. Über den Nachfolger von GTA Online schweigt das Unternehmen weiterhin. Die technischen Angaben zeigen zumindest, dass die PlayStation-Version bereits Schnittstellen für Multiplayer-Aktivitäten besitzt. Sie verraten allerdings nicht, ob der eigentliche Online-Modus schon fertig ist oder lediglich für eine spätere Freischaltung vorbereitet wird.

Startet GTA 6 Online doch früher als gedacht?

Erst im September hatte Twitch-Chef Dan Clancy für Aufsehen gesorgt. Nach Gesprächen mit Rockstar sprach er von einem möglichen Multiplayer-Start im Jahr 2027. Der neue Fund liefert jetzt einen konkreten technischen Hinweis. Er bestätigt allerdings weder einen Veröffentlichungstermin noch einen Start unmittelbar nach dem Hauptspiel. Solche Schnittstellen können bereits lange vor der tatsächlichen Veröffentlichung eines Online-Modus in den Spieldaten vorhanden sein.

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Interessant ist außerdem, dass Rockstar den Multiplayer möglicherweise getrennt vom Story-Modus anbieten könnte. Bereits früher waren Hinweise auf eine unterschiedliche Behandlung der beiden Spielbestandteile aufgetaucht. Eine getrennte Installation wäre angesichts der enormen Dateigröße durchaus sinnvoll. Spieler könnten dann möglicherweise selbst entscheiden, ob sie ausschließlich die Geschichte von Jason und Lucia oder auch den Multiplayer installieren möchten. Auch dafür gibt es derzeit jedoch keine offizielle Bestätigung.

Rockstar hält seine Online-Pläne weiter geheim

Auch aus früheren Rockstar-Spielen lässt sich kein sicherer Termin ableiten. GTA Online erschien 2013 rund zwei Wochen nach GTA 5. Red Dead Online folgte 2018 ebenfalls erst nach dem Hauptspiel. Dass Rockstar bei Grand Theft Auto VI ähnlich vorgeht, wäre denkbar, ist aber nicht bestätigt.

Der neue Datamining-Fund macht zumindest deutlich, dass Multiplayer-Funktionen bereits in der PlayStation-Integration von GTA 6 berücksichtigt werden.

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