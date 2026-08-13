GTA 6 bekommt schon 5 Sterne, obwohl das Spiel erst in drei Monaten erscheint

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 erscheint erst am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Auf Xbox haben einige Spieler trotzdem offenbar bereits ihr Urteil gefällt. Ein aktuell auf Reddit geteilter Screenshot zeigt 54 Fünf-Sterne-Bewertungen für Rockstars kommenden Blockbuster.

Die offensichtliche Frage stellte der Nutzer gleich selbst: Wer sind diese 54 Menschen und wie können sie ein Spiel bewerten, das noch gar nicht veröffentlicht wurde? Der entsprechende Beitrag im GTA 6-Subreddit sorgte entsprechend schnell für Diskussionen.

Eine „geheime Gruppe“ von GTA-6-Testern dürfte dahinter allerdings nicht stecken. Die wesentlich einfachere Erklärung findet sich direkt bei Microsoft.

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Vorbesteller können offenbar bereits Sterne vergeben

Microsoft erklärt auf seiner offiziellen Support-Seite, dass Nutzer Produkte im Microsoft Store bewerten können, die sie gekauft oder ausgeliehen haben. Eine Vorgabe, dass ein Spiel dafür bereits veröffentlicht oder mehrere Stunden gespielt worden sein muss, nennt Microsoft dort nicht. Das nächste Rockstar-Spiel kann bekanntlich für die Xbox Series X/S vorbestellt werden. Wer das Spiel vorbestellt hat, besitzt damit bereits einen Kauf in seinem Microsoft-Konto. Offenbar reicht das für Microsoft aus, um eine Sternebewertung abzugeben.

Ein Redditor schreibt sogar ganz offen, er habe fünf Sterne vergeben, weil er einfach der Erste sein wollte.

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Die „5 Sterne“-Bewertungen sagen natürlich nichts wirklich über GTA 6 aus

Damit sind die Bewertungen vor allem eines: Ausdruck der enormen Vorfreude. Niemand sollte aus den aktuellen Sternen ableiten, Grand Theft Auto VI sei bereits von Spielern getestet worden und habe dabei hervorragend abgeschnitten. Die Nutzer bewerten momentan ihre Erwartungen, die Marke oder schlicht ihre Vorbestellung.

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Das macht die Sterne als tatsächliche Qualitätsbewertung natürlich komplett wertlos. Microsoft unterscheidet dabei auch nicht danach, ob jemand GTA 6 bereits tatsächlich gespielt hat. Kurios wirkt es trotzdem. Wer derzeit durch den Xbox Store scrollt, kann schließlich auf Bewertungen eines Spiels stoßen, das beinahe 100 Tage entfernt ist.

GTA 6 kann seit Juni vorbestellt werden

Rockstar startete die Vorbestellungen am 25. Juni 2026. Neben der Standard Edition gibt es eine Ultimate Edition für 99,99 Euro. Take-Two-Chef Strauss Zelnick erklärte zuletzt, dass Vorbesteller momentan häufiger zur teureren Ultimate Edition greifen.

Schon am 27. August bekommen wir mit „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ den nächsten großen Einblick. Vielleicht gibt es danach sogar noch ein paar zusätzliche Fünf-Sterne-Bewertungen von Menschen, die das Spiel weiterhin nicht gespielt haben.

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Die bisherigen Bewertungen sind also kein geheimer Hinweis auf einen frühen Zugang und auch kein plötzlich gefallenes Review-Embargo. Sie zeigen eher eine kleine Schwäche des Bewertungssystems im Xbox Store.