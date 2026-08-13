GTA 6: Fans greifen überraschend oft zur Ultimate Edition

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei GTA 6 scheint vielen Fans die normale Version nicht zu reichen. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat eine interessante Zahl zu den Vorbestellungen genannt: Die teurere Ultimate Edition des Spiels verkauft sich offenbar deutlich besser als zunächst erwartet.

Konkrete Verkaufszahlen nennt Take-Two zwar weiterhin nicht. Zelnicks Aussage im CNBC-Interview zeigt aber, dass sich überraschend viele Spieler für die Premium-Version entscheiden.

Fans zahlen mehr für GTA 6

Bei einem Spiel wie GTA 6 dürfte das eigentlich nicht völlig überraschend sein. Der Hype um den neuen Teil der Reihe ist enorm, gleichzeitig warten viele Fans seit Jahren auf das Spiel. Trotzdem dürfte Take-Two genau beobachten, wie viele Käufer zur teureren Edition greifen. Schließlich bedeutet eine Ultimate Edition für den Publisher deutlich höhere Einnahmen pro verkauftem Exemplar.

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Und genau das scheint momentan ziemlich gut zu funktionieren. Take-Two hatte bereits zuvor erklärt, dass die Nachfrage nach GTA 6 bei den Vorbestellungen die eigenen Erwartungen übertroffen habe. Jetzt kommt mit der hohen Nachfrage nach der Ultimate Edition ein weiteres positives Signal hinzu.

Was bietet die Ultimate Edition?

Die Premium-Version richtet sich vor allem an Fans, die möglichst viel zusätzlichen Inhalt bekommen möchten. Neben dem Hauptspiel enthält sie zusätzliche digitale Extras und Boni.

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Für einen Teil der Community ist der Aufpreis offenbar kein großes Hindernis. Gerade bei einem Spiel, auf das viele Spieler seit mehr als einem Jahrzehnt warten, scheint die Bereitschaft größer zu sein, direkt zur umfangreicheren Version zu greifen. Das könnte für Take-Two besonders interessant werden, wenn GTA 6 tatsächlich die enormen Verkaufszahlen erreicht, die viele Analysten erwarten.

GTA 6 wird zum riesigen Geschäft

Der Erfolg der Ultimate Edition ist dabei nur ein kleiner Teil des großen GTA-6-Geschäfts. Take-Two dürfte langfristig vor allem auf die Einnahmen aus GTA Online und möglichen zusätzlichen Inhalten setzen.

Schon beim Vorgänger wurde deutlich, wie viel Geld sich mit der Online-Komponente verdienen lässt. Bei GTA 6 dürfte Rockstar dieses Modell weiter ausbauen. Bis zum Release dauert es allerdings noch etwas. GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

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