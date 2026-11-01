GTA 6: Rockstar wollte nicht nur Erwartungen erfüllen und ging dafür an seine Grenzen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games hatte bei Grand Theft Auto VI ein Problem: Nach GTA 5 und Red Dead Redemption 2 waren die Erwartungen so hoch, dass ein gewöhnlicher Nachfolger kaum gereicht hätte. Entwicklungsleiter Aaron Garbut erklärt jetzt im ausführlichen EDGE-Interview (hinter einer Mitgliedersperre), warum das Studio bei seinem bislang ambitioniertesten Projekt bewusst noch einen Schritt weitergehen wollte. Einfach das zu liefern, was Spieler ohnehin erwarten, kam für die Entwickler nicht infrage.

„Wir konnten nicht einfach etwas abliefern, das die Leute ohnehin erwarten oder das am einfachsten gewesen wäre“, erklärt Garbut. Bei der Größe der Spielwelt, den Details, den Interaktionen und der Geschichte habe Rockstar keine Kompromisse machen wollen. Wie weit dieser Anspruch ging, beschreibt er mit einem ziemlich ungewöhnlichen Vergleich:

Ich habe das Gefühl, wir haben eine Pyramide auf dem Mount Everest gebaut.

Das klingt zunächst nach einer gewaltigen Portion Selbstbewusstsein. Allerdings lieferte Rockstar Games inzwischen konkrete Beispiele dafür, wie viel Arbeit tatsächlich in Grand Theft Auto VI steckt.

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Rockstar wollte bei GTA 6 nicht einfach nur eine größere Spielwelt

Die Karte von GTA 6 soll laut Rockstar ungefähr doppelt so groß sein wie jene von GTA 5. Doch Garbut sieht die eigentliche Weiterentwicklung nicht allein in der Fläche. Leonida soll erheblich dichter gestaltet sein, mit deutlich mehr Innenräumen, individuell ausgearbeiteten Orten und Bewohnern, die unterschiedlich auf deine Aktionen reagieren.

Dafür hat Rockstar Games unter anderem ein eigenes Team aus Autoren, Regisseuren und Produzenten zusammengestellt, das sich um die Bevölkerung der Spielwelt kümmert. Rund 600.000 Animationen sollen entstanden sein. NPCs erhalten unterschiedliche Charaktereigenschaften, die beispielsweise beeinflussen, ob sie aggressiv werden, eine Waffe ziehen oder einer Konfrontation aus dem Weg gehen.

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Wie weit diese Systeme reichen, zeigt ein Beispiel aus dem Interview: Garbut betrat während eines Spieldurchgangs ein Haus, in dem ein Hund die Einrichtung verwüstet hatte. Jason reagierte auf den unangenehmen Geruch, obwohl diese Situation nicht eigens als geskriptete Szene entwickelt worden war. Verschiedene Spielsysteme hatten automatisch ineinandergegriffen.

Solche Situationen könnten für GTA 6 wichtiger werden als eine möglichst große Karte. Welche weiteren Veränderungen Rockstar beim Gameplay plant, findest du in unserem großen GTA 6-Guide mit 31 Details.

GTA 6 entstand nicht nach einem unveränderlichen Plan

Überraschend ist auch, wie Rockstar ein Projekt dieser Größenordnung entwickelt. Laut Entwicklungsleiter Rob Nelson wurden frühe Designdokumente relativ schnell überholt. Statt an einem starren Konzept festzuhalten, testete das Studio fortlaufend neue Ideen und passte das Spiel entsprechend an.

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In Entwicklungsphasen von ungefähr sechs bis acht Wochen werden einzelne Bereiche intensiv getestet. Dabei entstehen Tausende Anmerkungen, die anschließend zu Änderungen oder sogar zur Verwerfung bereits entwickelter Ideen führen können. Einige Teams, die heute an einzelnen Systemen von GTA 6 arbeiten, seien inzwischen so groß wie früher ganze Rockstar-Spielentwicklungen.

Garbut selbst sagt, er habe bei keinem früheren Projekt ein besseres Gefühl gehabt. Ob Spieler seinen Optimismus teilen, zeigt sich am 19. November 2026, wenn Grand Theft Auto VI tatsächlich für PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Bis dahin bleibt die vielleicht größte Frage, ob all diese Systeme tatsächlich so gut zusammenarbeiten, wie Rockstar es beschreibt. Denn eine riesige Spielwelt allein wäre nach GTA 5 längst keine Überraschung mehr.

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