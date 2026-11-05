PS6 liegt im Zeitplan: Sony erhöht ab 2027 die Investitionen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Vorbereitungen auf die PlayStation 6 laufen laut Sony planmäßig. Finanzchefin Lin Tao erklärte im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen, dass die Entwicklung der nächsten PlayStation im Zeitplan liege. Ab dem im April 2027 beginnenden Geschäftsjahr sollen die Investitionen in die neue Plattform steigen. Genügend Speicher für den geplanten Hardwarebedarf sei ebenfalls gesichert. Einen Release-Termin nennt Sony weiterhin nicht. Warum ein PS6-Start vor 2028 derzeit unwahrscheinlich wirkt, haben wir ausführlich analysiert.