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PS6 liegt im Zeitplan: Sony erhöht ab 2027 die Investitionen

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Artikel von Markus Bauer +
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Die Vorbereitungen auf die PlayStation 6 laufen laut Sony planmäßig. Finanzchefin Lin Tao erklärte im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen, dass die Entwicklung der nächsten PlayStation im Zeitplan liege. Ab dem im April 2027 beginnenden Geschäftsjahr sollen die Investitionen in die neue Plattform steigen. Genügend Speicher für den geplanten Hardwarebedarf sei ebenfalls gesichert. Einen Release-Termin nennt Sony weiterhin nicht. Warum ein PS6-Start vor 2028 derzeit unwahrscheinlich wirkt, haben wir ausführlich analysiert.

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