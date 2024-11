Betrüger kämpfen mit dem Weiterverkauf der PlayStation 5 Pro

Betrüger, die versuchen, aus der kürzlich auf den Markt gebrachten PlayStation 5 Pro-Konsole Kapital zu schlagen, haben Berichten zufolge Schwierigkeiten, Gewinne zu erzielen. Die PlayStation 5 Pro, eine verbesserte Version der PS5, bietet einen schnelleren Grafikprozessor, eine auf Deep Learning basierende Hochskalierungstechnologie, optimierte Spiele mit 4K und 60 FPS sowie einen internen 2-TB-Speicher. Im Gegensatz zur normalen PS5 verfügt das Pro-Modell nicht über ein Diskettenlaufwerk.

Die PS5 Pro wird weltweit am 7. November zu einem Preis von 799 Euro veröffentlicht. Der hohe Preis macht sie zu einer der teuersten Konsolen auf dem Markt und zur zweitteuersten in der Geschichte der PlayStation. Konsolen sind ein beliebtes Ziel für Händler, die versuchen, Gewinne durch Weiterverkauf zu erzielen. Dies war bereits bei der ursprünglichen PlayStation 5 im Jahr 2020 der Fall. Auch die PS5 Pro ist ins Visier von Scalpern geraten, jedoch mit anderen Ergebnissen als vor vier Jahren.

Laut VideoGamesChronicle wird die Konsole in zahlreichen Angeboten auf eBay UK unter dem Verkaufspreis von 700 Pfund gelistet. Einige Verkäufer bieten sie für 680 bis 700 Pfund an, während andere Auktionen zwischen 510 und 670 Pfund liegen. Obwohl die Preise vor Auktionsende wahrscheinlich steigen werden, ist es unwahrscheinlich, dass sie den empfohlenen Verkaufspreis der PS5 Pro erreichen werden.

Ähnliche Situationen gibt es auch in anderen Ländern wie Japan und Deutschland. Einem Bericht des Otaku Research Institute zufolge ist die Konsole bei den meisten japanischen Einzelhändlern bereits ausverkauft. In den Geschäften wurde die PlayStation 5 Pro jedoch fast den ganzen Tag ohne Reservierung verkauft. Auf der japanischen Wiederverkaufsseite Mercari liegen die Angebote 10.000 bis 20.000 Yen über dem offiziellen Preis. Da Mercari jedoch eine Gewinnbeteiligung von 10 % erhebt und Versandkosten anfallen, bedeutet dies, dass Wiederverkäufer die Konsole entweder kostendeckend oder mit Verlust verkaufen. Zahlreiche Verkäufer auf Mercari bieten die Konsole auch unter dem Einzelhandelspreis an und geben an, dass sie „mehrere Artikel gekauft“ haben.

Auch in Deutschland verkauft sich die PS5 Pro wohl nicht wie erhofft

Auch in Deutschland kann man auf Ebay Auktionen und Sofort-Käufe verfolgen, die nicht die Gewinne einbringen dürften, die sich die Verkäufer erhofft haben. Hier liegen Sofort-Käufe bei rund 750 Euro, während bei Auktionen teilweise noch niedrigere Preise erreicht werden.

Während Scalper bei der PS5 Pro wenig Erfolg haben, werden die dazugehörigen Disc-Laufwerke zu überhöhten Preisen weiterverkauft und sind derzeit bei allen großen Händlern ausverkauft. Das Disc-Laufwerk, das normalerweise für 120 Euro verkauft wird, wird für etwa 200 Euro und mehr gehandelt. Unabhängig von der Region bleibt die Konsole weiterhin teuer und umstritten.