Call of Duty: Modern Warfare 3 – Gameplay-Enthüllung auf der Gamescom

Die Enthüllung des Call of Duty: Modern Warfare 3-Gameplays findet auf bei der "Gamescom Opening Night Live" statt.

Call of Duty: Modern Warfare 3 - (C) Activision

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Activision hat kürzlich den Schleier von Call of Duty: Modern Warfare 3 gelüftet und damit einige der aufregendsten Features des diesjährigen Spiels enthüllt – von der Einzelspielerkampagne über den Mehrspielermodus bis hin zu einem neu gestalteten Zombies-Erlebnis, jedoch noch kein Gameplay enthüllt. Das wird sich jedoch in wenigen Tagen ändern!

Wann wirst du das Gameplay von Call of Duty: Modern Warfare 3 zu sehen bekommen? Es wurde offiziell bestätigt, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 auf der Gamescom Opening Night Live, die nächste Woche am 22. August 2023 stattfindet, vorgestellt wird.

Alle wichtigen Details zur Gamescom Opening Night Live 2023:

An welchem Tag findet die Veranstaltung statt? – Dienstag, dem 22. August 2023

Um welche Uhrzeit startet die Gamescom ONL? – 20:00 Uhr (MEZ)

Wo findet die Show statt? – Köln, Deutschland

Geoff Keighley, Produzent und Gastgeber von Gamescom ONL, verkündete die Nachricht über seinen X-Account (vormals Twitter) und bestätigte, dass eine “Weltpremiere des Gameplays” auf dem Event präsentiert wird.

Tuesday, see the world gameplay premiere of @CallofDuty Modern Warfare III during @gamescom Opening Night Live. #MW3 Streaming live everywhere Tuesday at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZGHNd pic.twitter.com/W4YGdHESZA — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 18, 2023

Was wird es neben dem “Modern Warfare 3 Gameplay” zu sehen geben?

Dieses Ereignis reiht sich in die wachsende Liste der bevorstehenden großen Veröffentlichungen ein, die auf der Gamescom Opening Night Live vorgestellt werden. Darunter fallen Titel wie Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Crimson Desert, Mortal Kombat 1, Sonic Superstars und Lords of the Fallen. Du kannst dich also auf eine atemberaubende Bandbreite an kommenden Spielen freuen!

Die Gamescom Opening Night Live wird zweifellos ein Höhepunkt für alle Gaming-Enthusiasten sein. Hier werden nicht nur erwartete Spiele enthüllt, sondern auch die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche präsentiert. Also markiere dir den 22. August in deinem Kalender und sei dabei, wenn die Weltpremiere des Call of Duty: Modern Warfare 3 Gameplays enthüllt wird. Es wird ein Spektakel, das du nicht verpassen möchtest

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird am 10. November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC erscheinen. Die Fans der Call of Duty-Reihe können es kaum erwarten, die Verbesserungen und Neuerungen in diesem neuesten Ableger zu erleben. Die verbesserte Grafik, das fesselnde Gameplay und die spannende Handlung versprechen ein unvergessliches Spielerlebnis. Immerhin wissen wir bereits, dass die “neue” MW-Kampagne mit MW3 nicht abgeschlossen sein wird.