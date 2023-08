Assassin’s Creed Mirage: Gold-Status und früherer Release-Termin

In letzter Zeit passieren seltsame Dinge. Baldur’s Gate 3 erschien fast einen Monat früher für PC und nun bringt auch Ubisoft Assassin’s Creed Mirage eine Woche früher raus: Der Action-Abenteuer-Titel soll nun am 5. Oktober 2023 seinen Release-Termin feiern dürfen. Außerdem vermeldete man den “Gold-Status”.

Der Oktober wird mit einer Fülle von großen neuen Veröffentlichungen gefüllt sein, wobei Assassin’s Creed Mirage natürlich eine davon ist. Ungewöhnlicherweise, obwohl wir normalerweise Spiele sehen, die verschoben werden, wurde der Start des kommenden Action-Abenteuerspiels tatsächlich vorverlegt, und obwohl er immer noch für Oktober geplant ist, wird er etwas früher in unseren Händen sein als zuvor angenommen.

Ubisoft verkündete kürzlich auf “X” (vormals Twitter), dass Assassin’s Creed Mirage den Gold-Status erreicht hat, was bedeutet, dass die Hauptentwicklung abgeschlossen ist und die Master-Kopie des Spiels nun bereit ist. Jegliche Arbeiten, die bis jetzt durchgeführt werden, werden wahrscheinlich in Form von Vorab-Patches oder Day-One-Updates erfolgen.

Assassin’s Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀

On behalf of the entire team, we can’t wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.

Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX

