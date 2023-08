Assassin’s Creed Mirage in 20 Stunden durch?

Von zu viel zu zu wenig...

Assassin's Creed Mirage (c) Ubisoft

Die Assassin’s Creed-Serie ist in den letzten Jahren fast synonym für aufgeblähte und übermäßig lange Erfahrungen geworden, wobei Origins, Odyssey und Valhalla alle ihren gerechten Anteil an Kritik erhalten haben, weil sie, um es gelinde auszudrücken, etwas zu lang geraten sind. Tatsächlich ist die Tatsache, dass das kommende Assassin’s Creed Mirage mit 20 bis 30 Spiel Stunden als eine viel kürzere und kompaktere Erfahrung gedacht ist, ein Grund, warum die Fans der Serie so gespannt darauf warten.

Assassin’s Creed Mirage mit 20 Stunden sehr knackig

Zuvor hatte Ubisoft angekündigt, dass Assassin’s Creed Mirage etwa 15-20 Stunden dauern würde, aber in einem kürzlichen Interview mit dem französischen YouTuber Julien Chièze (via @AccessTheAnimus auf Twitter) hat der leitende Produzent Fabian Salamon aktualisierte Zahlen basierend auf kürzlichen Playtests bereitgestellt, die darauf hindeuten, dass das Spiel etwas länger sein wird.

Laut Salamon haben die jüngsten Playtests ergeben, dass es im Durchschnitt etwa 20-24 Stunden dauern wird, das Spiel zu beenden. Während diejenigen, die das Spielerlebnis schnell durchlaufen und sich nur auf die Hauptgeschichte konzentrieren, es in etwa 20 Stunden schaffen können, werden diejenigen, die eine “Completionist”-Spielweise bevorzugen und alles erkunden möchten, etwa 25-30 Stunden mit dem Open-World-Titel verbringen können.

Zuvor wurde auch bestätigt, dass die offene Welt von Mirage in Baghdad etwa so groß sein wird wie das Konstantinopel von Revelations und das Paris von Unity.

Das Problem war selten die Länge der Hauptstory

Aus meiner Perspektive hatte das Franchise zuletzt kein wirkliches Problem mit der Länge der Hauptstory. Ich weiß also nicht was ich persönlich von den 20 Stunden Spielzeit von Assassin’s Creed Mirage halten soll. Das wirkliche “Längen Problem” hatten die neueren Teile der Serie, durch die Live-Service Politik von Ubisoft. Worüber ich bereits mehrfach in meinen Reviews Kritik geäußert hatte. Denn aus einem Single Player Abenteuer einen Live Service Titel zu machen, nur um krampfhaft mehr Content zu verkaufen, ist irrsinn.

Singleplayer Abenteuer sollen gespielt werden um auch zu einem Story Ende zu gelangen. Wenn mit dann noch Bonus Geschichten und weitere “Enden” im Nachgang verkauft werden. Dann erscheint das Spiel als zu groß, zu lang und letztlich auch zu teuer.

Assassin’s Creed Mirage soll am 12. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Derzeit hat Ubisoft keine Pläne, nach dem Start des Spiels DLCs oder Erweiterungen zu veröffentlichen.