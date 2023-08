Baldur’s Gate 3: Erstes Wochenende sorgte für Spielzeit von 1.225 Jahren!

Wahnsinnige Werte für das kürzlich erschienene Dungeons- und Dragons-Rollenspiel Baldur's Gate 3, dass derzeit durch die Decke geht!

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 war von Anfang an äußerst erfolgreich, obwohl einige Hürden für die Spieler zu bewältigen waren. Vor allem der Mega-Download von mehr als 120 Gigabyte. Trotzdem verbrachten alle Spieler am Launch-Wochenende satte 1.225 Jahre Spielzeit in Baldur’s Gate 3. Entwickler Larian Studios hat jetzt einige faszinierende Statistiken über das Spiel veröffentlicht, die einen Einblick in das Erlebnis der Spieler während des Launchs bieten.

Beliebte Rassen und Klassen bei der Charaktererstellung: Larian Studios bietet einen tieferen Einblick in verschiedene Aspekte des Spiels, wie zum Beispiel die beliebtesten Rassen und Klassen bei der Charaktererstellung. Die meisten Spieler entschieden sich dabei für die Rassen Halbelf und Mensch, gefolgt von Elf auf dem dritten Platz. Interessanterweise ist die Rasse Githyanki die am wenigsten gewählte unter den Spielern, die eigene Charaktere erstellen.

Was die Klassenwahl betrifft, führt der Paladin das Feld an, gefolgt von Zauberer und Hexenmeister. Die Klassen Mönch, Druide und Kleriker hingegen wurden weniger häufig gewählt. Etwa 93% der Spieler haben während des Launchs eigene Charaktere erstellt, während die restlichen 7% eine der vorgegebenen Origin-Charaktere wählten.

Baldur’s Gate 3: Beliebte und weniger beliebte Origin-Charaktere

Unter den Origin-Charakteren war Gale der beliebteste, gefolgt von Karlach und Astarion. Lae’zel hingegen war der am wenigsten gewählte Origin-Charakter während des Launch-Wochenendes, wie Larian in einem Community-Update auf Steam mitteilte.

Die Entwickler haben auch einige interessante Details über die Spielweise der Baldur’s Gate 3-Spieler enthüllt. Zum Beispiel zeigt eine frühe moralische Entscheidung, dass 65,1% der Spieler sich für die gute Seite entschieden haben, während 34,9% die böse Option wählten. Der Hund Scratch wurde von den Spielern über 750.000 Mal gestreichelt. Außerdem haben 1,4 Millionen Spieler den Zauber “Speak With Dead” genutzt und 2,4 Millionen Spieler den Zauber “Speak With Animals” verwendet.

368 Spieler haben das Ende am ersten Wochenende gesehen!

Während des Eröffnungswochenendes haben insgesamt 368 Spieler Baldur’s Gate 3 erfolgreich durchgespielt. Aber es geht nicht nur um das Ende des Spiels – die Spieler haben auch insgesamt 88 Jahre in der Charaktererstellung verbracht. Erstaunlicherweise hat fast jeder zehnte Spieler mindestens eine Stunde mit dem detaillierten Charaktererstellungstool “gespielt”.

Baldur’s Gate 3 ist aktuell für den PC erhältlich und hat seit dem Verlassen des Early Access in diesem Monat bereits beachtlichen Erfolg verzeichnet. Die Mischung aus beliebten Rassen, Klassen, Charakteren und spannenden Spielentscheidungen macht das Erlebnis einzigartig und hält die Spieler in seinen Bann. Ob du nun auf der Seite des Guten oder des Bösen stehst, das Universum von Baldur’s Gate 3 bietet unzählige Möglichkeiten, deine eigene epische Geschichte zu schreiben.

Für die Entwicklung des Spiels hat Larian Studios tatsächlich einen Schauspieler engagiert, der nur für Sexgeräusche aufgenommen wurde. Aktuell sieht es so aus, als wäre Baldur’s Gate 3 “besser” als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Zumindest auf Metacritic. Allerdings gibt gegenüber dem Nintendo Open-World-Abenteuer nur ca. 10% der Wertungen. In einem Guide-Artikel haben wir dir erklärt, wie du den Weg “zur unendlichen Transformation deiner Klasse” finden kannst.

Baldur’s Gate 3 ist jetzt für Windows PC verfügbar. Die PS5-Version erscheint am 6. September und wird von den aktuellen PC-Updates profitieren.