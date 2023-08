Baldur’s Gate 3: Ein Schauspieler wurde tatsächlich nur für Sexgeräusche engagiert!

Viel Einsatz für die Sache! Wer möchte nicht als Synchronsprecher für Baldur's Gate 3 mitarbeiten? Die ungewöhnliche Rolle von Alex Jordan.

Die Welt von Rollenspielen kann ziemlich verrückt sein, und das beweist Baldur’s Gate 3 einmal mehr. Wenn du dachtest, dass dieses epische Fantasy-Abenteuer nur aus Schwertkämpfen und Zaubersprüchen besteht, wirst du überrascht sein, was es braucht, um die intimen Szenen des Spiels zum Leben zu erwecken. Die Entwickler von Larian Studios haben nämlich einen Schauspieler engagiert, der sich ausschließlich darauf spezialisiert hat, sexy Geräusche zu machen. Ja, du hast richtig gehört!

Schauspieler Alex Jordan hat kürzlich in den sozialen Medien enthüllt, wie seine ungewöhnliche Rolle in Baldur’s Gate 3 ausgesehen hat.

Schauspieler wurde für “sexy Sound” engagiert

In einem TikTok-Video erklärt Jordan, dass das Studio, mit dem er oft zusammengearbeitet hat, ihn gefragt hat, ob er als Synchronsprecher für das Spiel mitwirken möchte. Doch anstatt eine normale Rolle zu übernehmen, wurde er gebeten, “sinnliche Geräusche” zu produzieren.

“Es war sehr peinlich”, gesteht er, während er beschreibt, wie er die verschiedensten sexuellen Laute gemacht hat und sogar seine Hand küsste. Wer hätte gedacht, dass die Welt des Voice Acting so abenteuerlich sein kann?

Baldur’s Gate 3: “Echte Darsteller” für Sexszenen

Aber das ist noch nicht alles. Die Sexszenen in Baldur’s Gate 3 wurden mit Hilfe von Motion-Capture-Darstellern und Intimitätskoordinatoren zum Leben erweckt, wie Gamesradar.com berichtet. Diese Fachleute sorgten dafür, dass die Darsteller sich wohl fühlten und die Szenen authentisch wirken. Selbst die Autoren des Spiels waren beeindruckt davon, wie realistisch und hochwertig das Ergebnis ist.

Während du also in Baldur’s Gate 3 epische Quests absolvierst und gefährliche Gegner bekämpfst, denke daran, dass hinter den Kulissen eine ganze Welt voller unerwarteter Aufgaben und ungewöhnlicher Talente existiert. Wer hätte gedacht, dass die Erschaffung einer virtuellen Fantasy-Welt so vielfältig sein kann?

Die Enthüllung des Schauspielers für die sexy Geräusche zeigt einmal mehr, dass die Spieleindustrie voller Überraschungen steckt und ständig neue Wege findet, um Spieler zu unterhalten. Wenn du also das nächste Mal durch die Welten von Baldur’s Gate 3 streifst, denke daran, welche Arbeit in die Erschaffung jeder einzelnen Szene gesteckt wurde – sogar in die, die du dir vielleicht gar nicht so genau vorgestellt hast.

Baldur’s Gate 3 ist jetzt für PC verfügbar – auch am Steam Deck spielbar. Die PS5-Version erscheint am 6. September 2023. Eine Xbox Series X/S-Version ist ebenfalls in Arbeit, jedoch noch ohne Release-Termin.