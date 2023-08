Baldur’s Gate 3: PS5-Version wird von PC-Updates profitieren

Baldur's Gate 3 Fakten

Das von Larian Studios entwickelte Dungeons and Dragons-Rollenspiel Baldur’s Gate 3 hat bereits zwei Hotfixes und eine kleine Aktualisierung erhalten, die auch in der PS5-Version zum Tragen kommen werden, wenn sie am 6. September 2023 veröffentlicht wird.

Die Entwickler von Larian Studios haben kürzlich zwei Hotfixes für ihr hochgelobtes Rollenspiel veröffentlicht. Eine kürzlich veröffentlichte kleine Aktualisierung hat plattformübergreifende Speicherstände wiederhergestellt, kurz bevor die PS5-Version auf den Markt kommt. Das Entwicklerteam konzentriert sich stark auf die PS5-Version, aber wirst du diese Verbesserungen auch in der Konsolenversion sehen können?

Michael Douse, der Director of Publishing, hat auf X (vormals Twitter) bestätigt, dass dies tatsächlich der Fall sein wird.

Er sagte: “Ja, alle Verbesserungen und Fixes des Spiels werden sich in der PlayStation 5-Version und darüber hinaus widerspiegeln.” Das Wort “darüber hinaus” lässt darauf schließen, dass diese Verbesserungen auch in der Xbox Series X/S-Version verfügbar sein werden, was wahrscheinlich ist, aber dennoch beruhigend zu wissen ist. Immerhin wurde noch kein Veröffentlichungsdatum für die Xbox Series X/S angekündigt, und es ist gut möglich, dass diese Version erst im nächsten Jahr erscheinen wird.

Bumping for visibility. Yeah, all of the improvements and fixes to the game will be reflected in the PlayStation 5 version and beyond. https://t.co/aqrg9uxqLg

— Very AFK (@Cromwelp) August 10, 2023