Baldur’s Gate 3 besser als Zelda: Tears of the Kingdom!?

Laut Metacritic.com: Baldur's Gate 3 ist das bestbewertete Spiel des Jahres und das zweithöchstbewertete PC-Spiel ALLER Zeiten!

Baldur's Gate 3 Fakten

Entwickler: Larian-Studios Publisher: Larian-Studios Genre: Rollenspiel Release: 03/08/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Baldur's Gate 3

Bereits die ersten Wertungen und Kritiken kamen kurz nach Release, doch nun scheint es besiegelt: Baldur’s Gate 3 entthronte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als bestbewertetes Spiel des Jahres 2023 mit einem Metascore von 97 von 100 Punkten! Ein sensationeller Erfolg für das cRPG von Larian Studios, dass am 3. August erschien – pünktlich “vor” Starfield.

Der Titel erschien bisher nur auf Windows PC, ein macOS- und PS5-Release ist für den 6. September 2023 geplant. Und was beeindruckt: Baldur’s Gate ist das zweitbestbewertete PC-Spiel aller Zeiten, also seitdem Metacritic.com Wertungen erfasst. Es schließt gleich mit Disco Elysium: The Final Cut (2021), dass ebenfalls 97/100 erhielt. Damit verdrängt Baldur’s Gate 3 den Shooter-Primus Half-Life 2 (2004) auf den dritten Platz. Auf Platz vier befindet sich nun GTA 5 (2015) vor The Orange Box (2007). Half-Life (1998) und BioShock (2007). Übrigens ist auf Platz 8 der Vorgänger: Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (2000). Interessante Geschichte: Zu seinem Release zur Jahrtausendwende ebenfalls das zweitbestbewertete PC-Spiel aller Zeiten.

Spannend wird sein, ob der Titel den Platz halten kann. Derzeit gibt es nämlich “nur” 14 Kritikerwertungen. Davon sind die Neuesten jedoch äußerst positiv:

IGN Portugal: 100/100

Gfinity: 100/100

Guardian: 100/100

IGN Spanien: 100/100

Gamereactor UK: 100/100

GamingBolt: 100/100

Tears of the Kingdom “geschlagen”? – Der Vergleich hinkt noch!

Baldur’s Gate 3 führt damit einen Punkt vor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als “bestes Videospiel des Jahres 2023”. So ganz kann man die Sache aber nicht werten. Immerhin wurde das Nintendo Switch-Spiel von 145 Kritikern bewertet. Baldur’s Gate 3 hat also 90% weniger Bewertungen erhalten. Es werden sicherlich noch einige eintrudeln. Auch unsere. Versprochen.

Die bisher besten Videospiele 2023 (laut Metacritic.com):

Baldur’s Gate 3 (PC) – 97/100 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) – 96/100 Metroid Prime Remastered (Switch) – 94/100 The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Xbox Series X-Version) – 94/100 Tetris Effect: Connected (PS5-Version) – 93/100 Resident Evil 4 Remake (PS5-Version) – 93/100 Street Fighter 6 (PC-Version) – 92/100

Noch mehr Inhalte zu Baldur’s Gate 3 findet ihr natürlich bei uns: Wir haben geklärt, wie lange es dauert, das cRPG von Larian Studios durchzuspielen. Außerdem haben wir dir den Weg erklärt, wie du zur “unendlichen Transformation” deiner Klasse kommst. Immerhin gibt es über 40 davon!