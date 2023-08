Baldur’s Gate 3: Dein Weg zur unendlichen Transformation deiner Klasse

Meistere deine Klasse: So funktioniert das Respektieren in Baldur's Gate 3.

Du hast dein Abenteuer in Baldur’s Gate 3 begonnen und festgestellt, dass deine gewählte Klasse vielleicht doch nicht ganz deinen Erwartungen entspricht? Keine Sorge, du kannst deine Klasse in BG3 jederzeit neu definieren und anpassen. So funktioniert das “Klasse ändern” in Baldur’s Gate 3. Immerhin gibt es 46 (Unter-)Klassen…

In diesem Guide-Artikel zeigen wir dir, wie du diese Option freischalten und deine Klasse nach deinen Wünschen anpassen kannst.

Die “Kunst des Respektierens” in Baldur’s Gate 3 – Ändere deine Klasse

Das “Respektieren deiner Klasse” in Baldur’s Gate 3 eröffnet dir die Möglichkeit, deinen Charakter auf eine frische Art und Weise zu gestalten. Um diese Option zu nutzen, musst du zunächst sicherstellen, dass du die Respec-Funktion freigeschaltet hast.

Hier ist, wie du vorgehst:

Treffe Withers im Lager: Withers, der untote Händler, ist dein Ansprechpartner für das Respektieren. Du findest ihn in deinem Lager. Schlaue Abenteurer werden ihn schnell erkennen, da er sich mit einem Händlersymbol über seinem Kopf auszeichnet. Zahle 100 Gold: Um deine Klasse und Fertigkeiten neu zu definieren, musst du Withers 100 Goldstücke übergeben. Dies ist ein faires Angebot, besonders wenn du bedenkst, wie stark sich dein Charakter dadurch verändern kann. Bereite dich auf Veränderungen vor: Sobald du die Gebühr bezahlt hast, kannst du deine Klasse, Spezialisierungen und Fertigkeiten nach Belieben anpassen. Dies ermöglicht es dir, neue Taktiken auszuprobieren und deine Spielweise anzupassen.

Klasse ändern: “Die Suche nach Withers”

Bevor du deine Klasse respektieren kannst, musst du Withers finden und mit ihm sprechen. Folge diesen Schritten:

Finde die Dank-Krypta: Withers befindet sich in der Dank-Krypta, nördlich der überwucherten Ruinen von Baldur’s Gate 3. Aktiviere den geheimen Knopf: In der Krypta angekommen, suche nach einem geschlossenen Raum und einer kleinen Treppe in der hinteren Ecke. Hier gibt es einen geheimen Knopf, der aktiviert werden kann. Halte Ausschau danach. Besiege die Skelette: Nach dem Betätigen des Knopfes wirst du von einer Gruppe Skelette angegriffen. Stelle dich der Herausforderung und besiege sie. Finde Withers: Betrete den Kryptaraum und öffne den reich verzierten Sarkophag. Hier triffst du auf Withers, mit dem du sprechen kannst.

Ein neuer Anfang

Sobald du die Respec-Funktion freigeschaltet hast, steht dir die Welt von Baldur’s Gate 3 offen. Experimentiere mit verschiedenen Klassen, Spezialisierungen und Fertigkeiten, um den perfekten Charakter für dein Abenteuer zu erschaffen. Die Möglichkeit zur Neugestaltung deines Charakters ermöglicht es dir, das Spiel auf eine Weise zu erleben, die deinen Vorlieben entspricht und dich tiefer in die fesselnde Welt von Baldur’s Gate 3 eintauchen lässt.

Baldur’s Gate 3 erschien am 3. August 2023 für Windows PC (Steam) und damit fast einen Monat früher als geplant (31. August), um Starfield aus dem Weg zu gehen. Es bietet rund 174 Stunden Zwischensequenzen und 17.000 (!) mögliche Endvarianten.