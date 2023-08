Wie lange dauert es Baldurs Gate 3 durch zu spielen?

Wollt ihr es nur beenden oder komplettieren?

Spieler, die ein schnelles Spiel durch zu spielen suchen, sollten nicht Baldur’s Gate 3 dafür wählen. Es ist tatsächlich nicht so lang, wie einige Schätzungen vermuten ließen. Es gibt anscheinend 174 Stunden Zwischensequenzen und mehr als zwei Millionen Wörter, aber die Spieler müssten das Spiel mehrmals spielen, um all diese Literatur in Aktion zu sehen, zu lesen und zu hören.

Dennoch ist Baldur’s Gate 3 eine lange Reise, die nicht geradlinig verläuft. Selbst die Hauptquest führt die Spieler in verschiedene Richtungen. Es gibt einen schnelleren Weg, um das gesamte Spiel zu absolvieren, aber diejenigen, die alle Nebenquests und Erfolge erledigen möchten, werden eine Reise vor sich haben, die lange dauern kann, bis sie abgeschlossen ist.

Wie lange dauert es, Baldur’s Gate 3 durch zu spielen?

HowLongToBeat.com, hat diese Informationen veröffentlicht:

Hauptquest: 25 Stunden

Alle Quests: 34 Stunden

Alle Quests und Erfolge: 70,5 Stunden

Obwohl es hypothetisch nur eine Stunde oder zwei dauern könnte, um die Hauptquest zu durchstürmen, werden die Spieler feststellen, dass sie auf Schlachten stoßen werden, die ihre fähige und einsatzbereite Gruppenmitglieder erfordern. Das Austauschen der Gruppenmitglieder, um sich auf jede Situation einzustellen, ist gut, aber fast jeder, der nur die Hauptquest abschließt, wird immer noch einige zusätzliche Kämpfe und Nebenquests bestreiten müssen, um auf einem ausreichend hohen Level zu bleiben.

Einige Spieler verzeichnen Zeiten von über 100 Stunden, und dies ist auch nicht ungewöhnlich. Diejenigen, die jeden Gegenstand untersuchen, ihre Rüstung und Kleidung anpassen und die wunderschöne Landschaft genießen, werden sich inmitten eines Spiels wiederfinden, das Monate dauern kann, um es mit einem normalen Zeitplan zu schlagen. Baldur’s Gate 3 durch zu spielen wird also von euch abhängen.

Im Gegensatz zu einigen Open-World-Spielen besteht diese Reise aus sehr unvergesslichen Momenten, und die Zeit wird nicht mit Levelaufstiegen oder dem Grinden verschwendet. Die Erkundung fördert Geheimnisse, verborgene Schätze und aufregende Kampfsituationen zutage, auf die sich Fans des Genres so sehr gefreut haben.

Baldur’s Gate 3 ist jetzt für den PC verfügbar. Die Version für die PlayStation 5 wird am 6. September 2023 veröffentlicht. Eine Version für Xbox Series X/S befindet sich noch in Entwicklung.