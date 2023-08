Baldur’s Gate 3: Wähle deinen richtigen Schwierigkeitsgrad aus!

Du weißt nicht welchen Schwierigkeitsgrad du im CRPG Baldur's Gate 3 wählen sollst? Wir helfen dir auf die Sprünge.

Baldur's Gate 3 Fakten

Baldur's Gate 3
Entwickler: Larian-Studios
Publisher: Larian-Studios
Genre: Rollenspiel
Release: 03/08/2023

Xbox

Plattform(en): PlayStation, Xbox, Windows

Du stehst vor deinem ersten Abenteuer in Baldur’s Gate 3 und fragst dich, welcher Schwierigkeitsgrad der richtige für dich ist? Keine Sorge, wir führen dich durch die verschiedenen Optionen, die das Spiel bietet, und helfen dir, die beste Wahl für dein Spielerlebnis zu treffen.

Baldur’s Gate 3, das mit Spannung erwartete Rollenspiel von Larian Studios, ist endlich da, und mit ihm kommen drei Schwierigkeitsstufen, die das Spiel komplett verändern können. Die Wahl der richtigen Einstellung kann einen großen Einfluss darauf haben, wie du das Spiel erlebst, also lass uns einen Blick darauf werfen, was jede Option bietet.

Welchen Schwierigkeitsgrad soll ich in Baldur’s Gate 3 wählen?

1. Explorer: Die Geschichte im Fokus

Wenn du neu in der Welt der CRPGs (Computer Role-Playing Games) bist oder einfach nur in die fesselnde Geschichte von Baldur’s Gate 3 eintauchen möchtest, könnte der Explorer-Modus die richtige Wahl für dich sein. Hier liegt der Fokus auf der Handlung, während die Schwierigkeit der Kämpfe reduziert wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass es überhaupt keine Herausforderungen gibt. Du wirst immer noch auf Feinde treffen, aber sie sind weniger tödlich und du kannst mehr Fehler machen.

2. Balanced: Die goldene Mitte

Für diejenigen, die eine ausgewogene Mischung aus Storytelling und Herausforderung suchen, ist der Balanced-Modus wahrscheinlich die beste Option. Hier erlebst du das volle Spektrum des Spiels, von der fesselnden Handlung bis zu anspruchsvollen Kämpfen. Beachte jedoch, dass dieser Modus immer noch eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt und du deine Strategien gut planen musst.

3. Tactician: Die ultimative Herausforderung

Nur die mutigsten Abenteurer sollten sich dem Tactician-Modus stellen. Hier wird das Spiel zu einer echten Prüfung deiner Fähigkeiten. Die Kämpfe sind extrem herausfordernd, und Fehler werden gnadenlos bestraft. Dieser Modus ist perfekt für erfahrene CRPG-Spieler, die einen echten strategische Schwierigkeitsgrad in Baldur’s Gate 3 suchen und bereit sind, sich der Zufälligkeit des Spiels zu stellen.

Die Qual der Wahl: Deine Entscheidung zählt

Die Wahl des richtigen Schwierigkeitsgrads hängt von deinen Vorlieben und Erfahrungen ab. Wenn du die Handlung genießen möchtest, ohne dich allzu sehr mit Kämpfen auseinanderzusetzen, ist der Explorer-Modus eine gute Wahl. Wenn du eine ausgewogene Erfahrung suchst und bereit bist, dich Herausforderungen zu stellen, wähle den Balanced-Modus. Und wenn du dich wie ein echter Abenteurer fühlst, der jede taktische Herausforderung annimmt, dann ist der Tactician-Modus genau das Richtige für dich.

Denke daran, dass du deine Wahl jederzeit im Spiel ändern kannst, wenn du merkst, dass der gewählte Schwierigkeitsgrad nicht deinen Erwartungen entspricht. Baldur’s Gate 3 bietet ein fesselndes Spielerlebnis in jeder Schwierigkeitsstufe, also finde diejenige, die am besten zu deinem Spielstil passt, und stürze dich in das Abenteuer.

Baldur’s Gate 3 ist jetzt für PC verfügbar und sogar Steam Deck-Kompatibel. Die ersten Fachkritiken zeigen einen dicken Pfeil nach oben! Die PS5- und macOS-Version folgt am 6. September. Die Xbox Series-Version ist in Arbeit, jedoch soll es damit angeblich Probleme geben.