Mortal Kombat 1: Auf der Gamescom wird ein neuer Trailer gezeigt!

Ed Boon selbst wird diesen wie immer vorstellen

Mortal Kombat 1 wird auf der Gamescom Opening Night Live am 22. August präsentiert, wie Gastgeber Geoff Keighley auf Twitter bestätigt hat. Die Mortal Kombat-Reihe war seit Jahren ein fester Bestandteil von Keighleys Veranstaltungen, wobei Mortal Kombat 11 erstmals bei The Game Awards im Jahr 2018 angekündigt wurde.

Obwohl der Titel für einige verwirrend sein mag, ist Mortal Kombat 1 tatsächlich die Fortsetzung von Mortal Kombat 11. Ein Neustart in der neuen Zeitleiste, die von Fire God Liu Kang erschaffen wurde. Mortal Kombat 1 führt die Handlung der Reihe zurück zu ihren Anfängen.

Die Reaktion der Fans auf diese Neuausrichtung der Mortal Kombat-Zeitleiste bleibt abzuwarten, aber sie erhalten am 22. August um 11 Uhr PT / 14 Uhr ET auf der Gamescom Opening Night Live frische Informationen zum Spiel.

Tuesday, @MortalKombat 1 comes to @gamescom Opening Night Live. Join @noobde live on stage for the world premiere of the new trailer reveal 👀 Streaming live Tuesday at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/IMVRlBcXYb — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 16, 2023

Auf der Gamescom wird es einen neuen Mortal Kombat 1 Trailer geben!

Dies wurde von Geoff Keighley, dem Gastgeber der Gamescom Opening Night Live, bestätigt. Er enthüllte, dass nicht nur ein neuer Trailer für Mortal Kombat 1 bei der Veranstaltung gezeigt wird, sondern auch der Game Director Ed Boon höchstpersönlich auf der Gamescom erscheinen wird, um ihn zu präsentieren.

Details zu dem, was dieser Mortal Kombat 1-Trailer für die Fans bereithält, wurden zum Zeitpunkt dieser Schreibens noch nicht enthüllt. Daher werden die Mortal Kombat-Fans einfach am 22. August die Gamescom einschalten müssen, um es herauszufinden.

Obwohl das Veröffentlichungsdatum von Mortal Kombat 1 erst der 19. September ist, gibt es diesen Monat viel für die Fans der Reihe zu erwarten. Neben dem neuen Trailer von Mortal Kombat 1, der auf der Gamescom Opening Night Live gezeigt wird, können die Fans auch das Spiel selbst ausprobieren, dank der Vorbestell-Beta.

A weekend of Kombat is on the horizon. Join the #MK1 Beta this weekend from Aug 18-21st. Pre-Order to gain access. FAQ: https://t.co/kj27iayzXN pic.twitter.com/apJ7SyIUar — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) August 15, 2023

Vom 18. bis zum 21. August können alle, die Mortal Kombat 1 für die PlayStation 5 oder die Xbox Series X vorbestellen, die Vorbestell-Beta des Spiels ausprobieren (PC- und Nintendo Switch-Spieler sind leider von der Vorbestell-Beta ausgeschlossen).

Sobald die Mortal Kombat 1 Beta live ist, können die Fans online als Liu Kang, Kenshi, Kitana, Johnny Cage, Li Mei und Sub-Zero spielen. Sie haben auch Zugang zum Klassic Tower und einer Vielzahl von Kameo Fighters.

Kameo Fighters sind ein neues Konzept für Mortal Kombat 1, bei dem die Spieler die Hilfe anderer Charaktere im Kampf in Anspruch nehmen können. Einige Fans haben Bedenken geäußert, aber sie können die Funktion selbst testen, wenn sie sich entscheiden, die Vorbestell-Beta an diesem Wochenende zu spielen. Die Beta sollte die Fans gut beschäftigen, während sie auf den neuen Mortal Kombat 1 Trailer warten, der am 22. August auf der Gamescom veröffentlicht wird.

Mortal Kombat 1 wird am 19. September für PC, PS5, Switch und Xbox Series X veröffentlicht.