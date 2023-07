Geras wird in einem neuen Mortal Kombat 1 Trailer vorgestellt

Im neuen Trailer sehen wir einige Moves von Geras und Liu Kang.

Mortal Kombat 1 - (C) Netherrealm Studios, Warner Bros. International Enterprises

Geras gehört zur ursprünglichen Besetzung von Mortal Kombat 1 und fungiert als Wächter der Sanduhr. Nach dem Verschwinden des vorherigen Zeitwächters Kronika arbeitet er nun für Liu Kang.

Dies ist Geras’ zweiter Auftritt in der Serie, nachdem er in Mortal Kombat 11 als Gegenspieler eingeführt wurde. Jetzt scheint sich jedoch das Blatt gewendet zu haben, da er nun daran arbeitet, Liu Kangs “perfekte” Zeitlinie zu schützen. Allerdings, wenn man die Art von Angriffen sieht, die Liu Kang in diesem neuen Trailer gegen seine unglücklichen Feinde einsetzt, ist es möglich, dass das Duo nicht gerade Gutes im Sinn hat.

Im Trailer werden nicht nur Ausschnitte aus seiner Rolle in der Hauptgeschichte gezeigt, sondern auch seine neuen Moves demonstriert. Wie erwartet, drehen sich alle um die Zeit und sehen absolut verheerend aus. Eine seiner Attacken lässt ihn seinen Gegner anhalten und ermöglicht es ihm, enormen Schaden anzurichten, bevor der Gegner sich wieder bewegen kann.

Obwohl wir bereits viel von Geras gesehen haben, stiehlt ihm Liu Kang immer noch die Show. In einer Szene, die wie eine Fatality aussieht, zieht der Hüter der Zeit seinen Gegner in den Weltraum hoch und beobachtet, wie er langsam von einem Schwarzen Loch zerrissen wird. Geras ist jedoch auch nicht zimperlich und beschwört einen Sandsturm herauf, den er seinem Gegner ins Gesicht hält, um die Haut von seinem Schädel zu reißen.

Abgesehen davon, dass es wie üblich blutige Kämpfe bis zum Tod gibt, bekommen wir auch einen besseren Eindruck von einigen Kameo-Kämpfern in Aktion. In einer Szene wirft Geras einfach Darrius direkt auf seinen Gegner. Es scheint, dass die Kameo-Kämpfer keine Angst haben, sich selbst in Gefahr zu bringen.

Dieser neueste Trailer wurde auf der DreamCon enthüllt, die auch ein Mortal Kombat 11 Turnier veranstaltet. Bevor wir die Nachrichten zu Mortal Kombat 1 erhielten, sahen wir bereits, wie die Spieler gegeneinander antraten. Da MK1 jetzt nur noch wenige Wochen entfernt ist, ist dies eine der letzten Gelegenheiten, Live-Turniere für MK11 zu erleben, während es sich auf dem Höhepunkt befindet.

Mortal Kombat 1 wird am 19. September veröffentlicht. Es wird für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.