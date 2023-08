Alan Wake 2: Kleine Release-Verschiebung durch Remedy

Ich frag mich echt langsam, welches Spiel ich im Oktober zuerst spielen soll. Marvel’s Spider-Man 2, Forza Motorsport, Super Mario Bros. Wonder oder doch Assassin’s Creed Mirage? Die Liste ist lang. Und Alan Wake 2 war auch irgendwo dazwischen. Ursprünglich war geplant, dass der Alan Wake 2-Release-Termin am 17. Oktober stattfindet, nun gab es eine Verschiebung um 10 Tage.

Wann erscheint Alan Wake 2? Statt am 17. Oktober, wie ursprünglich angekündigt, wird Alan Wake 2 nun am 27. Oktober erscheinen. Eine kleine Verschiebung von 10 Tagen, die jedoch einen großen Unterschied machen kann. Passend zu Halloween.

In einem Twitter-Statement verkündete Remedy Entertainment das neue Veröffentlichungsdatum. Sie betonten dabei, dass der Oktober ein fantastischer Monat für Spieleveröffentlichungen ist und diese leichte Verschiebung jedem Gamer mehr Raum geben soll, seine Lieblingsspiele ausgiebig zu genießen. Eine durchaus “rücksichtsvolle Geste” gegenüber der Gaming-Community.

An update from the Alan Wake 2 team: we’re moving Alan Wake 2’s launch from October 17 to October 27.

October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games.

We can't wait to show you what everyone's…

