Alan Wake 2: Spielzeit von über 20 Stunden enthüllt

Das erwartete Alan Wake 2 von Remedy Entertainment verspricht ein umfangreiches Spielerlebnis zu werden, nachdem die Spielzeit bekannt ist.

Alan Wake 2 - (C) Remedy

Die richtige Spielzeit ist für die meisten Spiele oft schwierig zu bestimmen, wie wir allzu oft sehen. Doch das gilt vielleicht noch mehr für Survival-Horror-Spiele, bei denen das richtige Tempo genauso wichtig ist wie die Aufrechterhaltung einer nervenaufreibenden Atmosphäre. Beides kann nicht erreicht werden, wenn das Spiel zu kurz oder sogar zu lang ist. Die Spielzeit von Alan Wake 2 scheint jedoch nach Angaben der Entwickler mit unseren Erwartungen übereinzustimmen.

Natürlich war Remedy Entertainment schon immer ein Meister des Tempos und der Erfüllung (oder sogar Übertreffung) von Erwartungen. Was also können wir in Bezug auf die Spielzeit vom ersten Survival-Horror-Ausflug des Studios mit dem kommenden Alan Wake 2 erwarten?

Wie viel Spielzeit bietet Alan Wake 2?

Auf die Frage von WCCFTech.com in einem kürzlichen Interview, wie lange das Spiel sein wird, sagte Thom Puha, Director of Communications bei Remedy Entertainment, dass Alan Wake 2 voraussichtlich über 20 Stunden dauern wird, abhängig von Faktoren wie dem Geschick des Spielers und dem noch nicht abgeschlossenen Entwicklungsprozess.

“Es hängt von deinen Fähigkeiten ab, aber derzeit – und das Spiel ist noch nicht ganz fertig, da noch viel Inhalt eingebaut wird – gehen wir von über 20 Stunden aus”, so die Aussage von Puha.

Die Angabe des Entwicklers wäre also deutlich höher als beim ersten Alan Wake-Spiel. Dieses bietet eine Spielzeit von etwa 10 bis 15 Stunden, je nachdem, wie gründlich der Spieler die Umgebung erkundet und die optionalen Inhalte erlebt. Die Spielzeit kann auch von den individuellen Fähigkeiten und Spielvorlieben des Spielers abhängen. Es gibt verschiedene Hauptmissionen, Nebenmissionen und Sammelobjekte, die es zu entdecken gibt, um die Geschichte vollständig zu erleben und das Spielerlebnis zu erweitern.

Alan Wake 2 ist größer als sein Vorgänger

Natürlich könnte Alan Wake 2 angesichts der anderen Aspekte des Erlebnisses, die Remedy bisher angepriesen hat – wie zum Beispiel der stärkeren Betonung der Erkundung oder der Förderung mehrerer Durchläufe – zu einem umfangreichen Spiel werden. Nach der Veröffentlichung wird der Entwickler auch zwei vollwertige Story-Erweiterungen veröffentlichen, wie es bereits bei Control der Fall war.

Alan Wake 2 erscheint am 17. Oktober für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S und PC. Das Survival-Horror-Sequel befindet sich in einem Zeitraum, der von einer Reihe anderer großer Veröffentlichungen gespickt ist, darunter Forza Motorsport, Marvel’s Spider-Man 2 und dem noch unangekündigten Call of Duty-Spiel von 2023. Dennoch macht sich Remedy Entertainment keine großen Sorgen wegen der starken Konkurrenz.