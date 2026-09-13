Diablo 5 macht beim Loot eine Rolle rückwärts und holt Diablo 2 zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn in Diablo ein legendärer Gegenstand auf den Boden fällt, sollte dieser Moment eigentlich spannend sein. Genau daran möchte Blizzard bei Diablo 5 offenbar wieder stärker anknüpfen. Das neue Action-Rollenspiel übernimmt dafür überraschend viele Ideen aus Diablo 2 und macht Ausrüstung wieder etwas komplizierter.

Wie auf der BlizzCon 2026 bekannt wurde, überarbeitet die Entwickler das komplette Item-System. Gegenstände besitzen verschiedene Stufen und beginnen zunächst relativ einfach. Mit dem Spielfortschritt sollen sie zunehmend komplexer werden.

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Ein großes Schwert braucht wieder mehr Platz

Besonders auffällig ist die Rückkehr des klassischen Inventars aus Diablo 2. Gegenstände belegen nicht mehr grundsätzlich denselben Platz. Eine große Waffe kann mehrere Felder benötigen, während kleinere Gegenstände entsprechend weniger Raum beanspruchen. Das klingt zunächst wie ein Komfort-Rückschritt. Es sorgt allerdings dafür, dass du unterwegs wieder entscheiden musst, welche Beute wirklich wichtig ist. In Diablo 2 gehörte das Sortieren des Inventars zum Spielablauf. Diablo 5 möchte zumindest einen Teil dieses Gefühls zurückbringen.

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Auch Gürtel und Set-Gegenstände feiern ein Comeback. Blizzard experimentiert außerdem mit Ausrüstung, die bestimmte Charakterwerte voraussetzt. Ein mächtiger Gegenstand könnte also beispielsweise erst verwendbar werden, wenn dein Charakter einen festgelegten Stärke-, Geschicklichkeits- oder anderen Stat-Wert erreicht.

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Loot soll deinen Build wieder beeinflussen

Genau darin könnte die wichtigere Änderung liegen. Ausrüstung wäre damit nicht mehr nur die Frage, welcher Gegenstand den höheren Item-Power-Wert besitzt. Ein bestimmtes Schwert könnte so interessant sein, dass du deinen Charakter gezielt an dessen Voraussetzungen anpasst.

Blizzard hatte bereits bei Diablo 4 mehrfach versucht, das sogenannte Stat-Bloat zu reduzieren und interessante Beute wieder besser erkennbar zu machen. Bei Diablo 5 scheint das Team nun deutlich früher anzusetzen und Teile des Systems von Grund auf neu zu entwickeln. Noch ist allerdings nichts davon in Stein gemeißelt. Die Entwickler betonten auf der BlizzCon, dass sich viele Systeme weiterhin in Entwicklung befinden und aufgrund von Spieler-Feedback verändern können.

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Zeit dafür gibt es reichlich. Diablo 5 soll erst im Frühjahr 2029 erscheinen. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass Blizzard beim Loot nicht einfach Diablo 4 fortsetzen möchte. Ausgerechnet Diablo 2 könnte bei einem der wichtigsten Systeme der Serie wieder zum Vorbild werden.