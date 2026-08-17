Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Diablo 4 steht offenbar kurz vor seinem Debüt auf der Nintendo Switch 2. Der bekannte Leaker billbil-kun nennt inzwischen sogar einen konkreten Termin: Die Nintendo Switch 2-Version soll am 15. September 2026 erscheinen. Die Informationen stammen von Dealabs. Dort wurde ein früherer Bericht zur Switch 2-Version inzwischen mit neuen Details ergänzt. Blizzard und Nintendo haben den Port bislang noch nicht offiziell angekündigt. Entsprechend bleibt der Termin vorerst ein Gerücht.

Ganz überraschend kommt die Meldung allerdings nicht. Bereits im Juni war Diablo IV: Lord of Hatred bei einer taiwanischen Altersfreigabe für die Switch 2 aufgetaucht.

Diablo 4 für die Switch 2: Das soll geliefert werden

Interessant ist vor allem der Umfang. Laut dem treffsicheren Leaker erscheint auf Switch 2 die Diablo IV: Age of Hatred Collection.

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Diese enthält nicht nur das Hauptspiel, sondern auch beide bislang veröffentlichten Erweiterungen:

Vessel of Hatred

Lord of Hatred

Lord of Hatred erschien am 28. April 2026 und brachte unter anderem Skovos, neue Klassen und weitere große Änderungen am Endgame.

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69,99 Euro und eine etwas seltsame Retail-Version

Die „Age of Hatred“-Collection soll sowohl digital als auch als physische Version 69,99 Euro kosten. „Physisch“ sollte man dabei allerdings nicht zu wörtlich nehmen. Laut Dealabs befindet sich keine Cartridge und auch keine Game-Key Card in der Verpackung. Stattdessen soll lediglich ein Download-Code beiliegen. Käufer bekommen also eine Schachtel fürs Regal, das eigentliche Spiel muss vollständig aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden.

Gerade für Sammler dürfte das wenig Begeisterung auslösen. Eine Game-Key Card wäre zwar ebenfalls keine vollständige Spielversion auf Cartridge, könnte aber zumindest weitergegeben oder gebraucht verkauft werden. Ein eingelöster Download-Code ist dagegen an den jeweiligen Account gebunden. Bei Diablo 4 kommt noch hinzu, dass das Spiel ohnehin eine permanente Internetverbindung und einen Battle.net-Account benötigt. Ein komplett offline nutzbares Diablo auf Cartridge wäre also selbst bei einer anderen Retail-Lösung nicht zu erwarten.

Ankündigung zur BlizzCon?

Auch beim Zeitpunkt wird es interessant. Laut dem neuen Leak sollen die Vorbestellungen am 12. September starten. Genau an diesem Tag beginnt die BlizzCon 2026 in Anaheim (Kalifornien, USA). Die Veranstaltung läuft am 12. und 13. September. Das wäre gerade einmal drei Tage vor dem angeblichen Release. Eine offizielle Enthüllung während der BlizzCon wäre deshalb naheliegend. Ebenso wäre eine frühere Vorstellung auf der Gamescom denkbar.

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Bestätigt ist beides bislang nicht. Die Indizien werden allerdings immer stärker.

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