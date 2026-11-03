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GTA 6: Preload startet früher als angekündigt

Rockstar bestätigt: GTA 6 benötigt bis zu 212 GB Speicherplatz. Der Preload startet bereits am 10. November.

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Artikel von Tim Rantzau +
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Nur noch wenige Tage bis zum Start von GTA 6. Jetzt hat Rockstar Games weitere wichtige Details zur Veröffentlichung bekannt gegeben. Besonders interessant für Vorbesteller: Der Preload beginnt früher als ursprünglich angekündigt. Außerdem steht inzwischen fest, wie viel Speicherplatz ihr für das Open-World-Abenteuer freihalten müsst. Und auch zur traditionellen Karte der Spielwelt gibt es Neuigkeiten.

GTA 6 benötigt bis zu 212 GB Speicherplatz

Die wichtigste Information zuerst: Laut der offiziellen Support-Seite von Rockstar Games benötigt der Preload von GTA 6 je nach Gerät bis zu 212 GB freien Speicherplatz. Damit fällt das Spiel noch größer aus als die zuvor kursierenden Angaben von rund 210 GB.

Wer das Spiel direkt zum Start herunterladen möchte, sollte deshalb rechtzeitig seine Konsole aufräumen. Gerade wenn bereits mehrere große Spiele installiert sind, könnte der verfügbare Speicher knapp werden. Ob die tatsächliche Downloadgröße auf PS5 und Xbox Series X/S unterschiedlich ausfällt, hat Rockstar bislang nicht genauer aufgeschlüsselt.

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Preload startet bereits am 10. November

Ursprünglich war der Vorabdownload für den 12. November vorgesehen. Jetzt zieht Rockstar den Termin um zwei Tage vor. Auf der PlayStation 5 startet der Preload am 10. November um Mitternacht in der jeweiligen lokalen Zeitzone. Xbox-Spieler können ebenfalls am 10. November loslegen, allerdings weltweit um 00:00 Uhr GMT – in Deutschland also um 01:00 Uhr.

Die sogenannten Code-in-Box-Versionen sollen ab dem 12. November im Handel erhältlich sein. Dabei liegt der Verpackung lediglich ein Downloadcode bei, keine klassische Disc.

Rockstar bringt die Karte von Leonida zurück

Auch Fans der traditionellen Spielkarten können sich freuen. Am 19. November will Rockstar Games eine offizielle Karte von Leonida kostenlos als digitalen Download bereitstellen. Zusätzlich soll ein druckfertiges Poster mit dem Cover-Artwork erscheinen.

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Eine physische, doppelseitige Version der Karte wird kurz nach dem Release im Rockstar Store angeboten. Sie kostet einzeln 0,99 US-Dollar oder wird bei einem anderen Einkauf kostenlos beigelegt.

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GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

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