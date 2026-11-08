ARC Raiders: Fast jede zweite Runde war PvE! Jetzt denkt Embark über eine dauerhafte Lösung nach

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein dauerhafter PvE-Modus für ARC Raiders wird immer wahrscheinlicher. Nach dem zeitlich begrenzten Test im Oktober denkt Embark Studios offenbar ernsthaft darüber nach, Spielern künftig die Wahl zwischen PvE und PvPvE zu lassen. Der Grund: Fast 50 Prozent aller gespielten Runden während des Tests fanden auf den reinen PvE-Servern statt. Und laut Embark-Chef Patrick Söderlund wäre es technisch kein großes Problem, diese Spielvariante dauerhaft anzubieten.

Im Interview mit The Game Business erklärt Söderlund, dass Embark einen PvE-Modus jederzeit hinzufügen könnte. Bisher habe sich das Studio allerdings bewusst dagegen entschieden. Schließlich lebt ARC Raiders davon, dass neben den gefährlichen Maschinen auch andere Spieler jederzeit zur Bedrohung werden können.

Wir könnten PvE einfach hinzufügen. Technisch ist das für uns nicht schwierig.

Doch der Test hat die Entwickler offenbar zum Umdenken gebracht.

Fast 50 Prozent aller Runden fanden auf PvE-Servern statt

Vom 13. bis 20. Oktober konnten Spieler erstmals zwischen dem gewohnten PvPvE-Erlebnis und einer Variante ohne gegenseitigen Spielerschaden wählen. Wie Embark anschließend offiziell bestätigte, wurden während dieser Woche mehr als 30 Millionen PvE-Runden gespielt.

Executive Producer Aleksander Grøndal nennt jetzt eine weitere interessante Zahl: Nahezu die Hälfte sämtlicher Runden während des Testzeitraums lief auf PvE-Servern. Das bedeutet nicht, dass die Hälfte aller Spieler dauerhaft PvE bevorzugt. Es zeigt aber, wie groß das Interesse an dieser Alternative ist.

Die Reaktionen waren keineswegs einheitlich. Manche Spieler, die zuvor einen reinen PvE-Modus gefordert hatten, vermissten plötzlich die Spannung durch menschliche Gegner. Andere fanden genau das Spielerlebnis, das sie sich schon lange gewünscht hatten.

Warum Embark PvE trotzdem noch nicht dauerhaft freischaltet

Für Söderlund ist die technische Umsetzung nicht das eigentliche Problem. Viel schwieriger sei es, die Identität von ARC Raiders zu bewahren. Begegnungen mit anderen Spielern erzeugen Situationen, die selbst gefährliche ARC-Maschinen nicht vollständig ersetzen können. Gleichzeitig sieht Embark inzwischen ein, dass sich die große PvE-Community nicht einfach ignorieren lässt. Söderlund bringt deshalb eine Lösung ins Gespräch, bei der Spieler selbst entscheiden können, welches Erlebnis sie bevorzugen.

Allerdings müsste ein dauerhafter PvE-Modus sinnvoll ausbalanciert werden. Schon während des Tests gab es weniger wertvolle Beute auf PvE-Servern. Außerdem waren bestimmte Kartenbedingungen wie Nacht-Raids, Versteckter Bunker und Verschlossenes Tor ausgeschlossen. Auch Matchmaking und die Verteilung der Spieler auf unterschiedliche Server spielen eine Rolle.

Die Entwickler werten die bisher gesammelten Daten weiterhin aus und möchte eine Entscheidung treffen, die sowohl PvE-Fans als auch den bisherigen PvPvE-Spielern gerecht wird. Einen dauerhaften PvE-Modus hat das Studio noch nicht angekündigt. Auch ein Termin für eine mögliche Rückkehr steht aus. Der Entwickler hatte allerdings bereits weitere Informationen für diesem Monat in Aussicht gestellt.